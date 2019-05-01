Дождь превратил первомайское шествие во Владивостоке в парад зонтиков

Более 20 тысяч представителей коллективов Приморья прошли по историческому центру Владивостока в День весны и труда. Участников праздничной демонстрации могло быть намного больше, если бы дождь не испортил планы. В итоге шествие превратилось в парад зонтиков и дождевиков.

Основные участники праздничной колонны – представители муниципалитетов, предприятий и учреждений края, общественных организаций, политических партий, вузов. Возглавил шествие трудящихся губернатор края Олег Кожемяко вместе с супругой Ириной.

Уже второй год шествие проходит только по улице Светланской, традиция превращать Золотой мост 1 мая в пешеходный и пускать колонны по нему, введенная при бывшем губернаторе Миклушевском, не прижилась.

Шествие барабанщиц. Фото: Евгений Кулешов, пресс-служба мэрии

В центре колонны мэр Владивостока Олег Гуменюк. Фото: Евгений Кулешов, пресс-служба мэрии

Колонны прошли по улице Светланской. Фото: Евгений Кулешов, пресс-служба мэрии