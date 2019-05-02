Байкерский сезон официально откроется на центральной площади Владивостока в субботу

4 мая центральная площадь Владивостока встретит около 2000 мотоциклистов, приехавших на официальное открытие сезона из разных районов Приморья. Гостей площадки ждет выставка техники, развлекательная программа с конкурсами и выступлениями творческих коллективов.

Официальное открытие байкерского сезона в Приморье состоится 4 мая в 11:00. На площадь Борцам за власть Советов приедут, как представители известных мотоклубов, так и любители одиночной езды, не входящие в различные сообщества. Гости мероприятия смогут увидеть выставку мотоциклов и показательные экстремальные выступления спортсменов. Для участников мероприятия пройдут соревнования в ловкости и мастерстве вождения. Зрители смогут пообщаться с мотоциклистами и сделать памятные фото с байками. Аккомпаниаторами на празднике станут музыкальные группы Дальнего Востока.

Уже по традиции с площади организованная колонна выдвинется на главную трассу города. В связи с этим с 14:50 до 15:40 во Владивостоке будет ограничено движение на участке дороги по улице Светланской — от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Уборевича. Объезд планируется по Семеновской, Набережной, 1-ой Морской и Уборевича. Посетить масштабный съезд байкеров может каждый желающий, вход на мероприятие абсолютно бесплатный.