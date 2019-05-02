«Принцесса» София диких кровей появилась в зоопарке Владивостока

Молодая самочка дикого кабана сегодня впервые осмотрела окрестности нового дома во Владивостоке. Малышку, оставшуюся сиротой, на протяжении трех недель выхаживали люди, поэтому именно у них она теперь ищет защиту. Историю появления поросенка в стенах зоопарка «Садгород» узнал корреспондент «КП»-Владивосток».

Маленьких одиноких кабанят около трех недель назад нашли в лесу жители Приморья. Сирот приютили в доме и стали выхаживать, но спасти одного из них не удалось. Самочка оказалась сильнее брата и спустя некоторое время стала набирать вес, питаясь молоком. Подросшую и слегка окрепшую свинку решено было передать для дальнейшего воспитания в руки профессионалов – специалистам зоопарка «Садгород». Малышка диких кровей с первого взгляда полюбилась детям владельцев живого уголка. Именно они назвали кабанчика принцесса София. Милая, проворная и преданно следующая за человеком малышка, теперь проживает в доме семьи, на территории зоопарка. Свинка уже успела освоиться и прогуляться по территории.

Директор зоопарка «Садгород» Алена Асновина рассказала «Комсомолке», что животное чувствует себя отлично. В таком возрасте кабанята обычно следуют везде за мамой, поэтому свинка буквально не отходит от ног владельцев. София периодически дремлет стоя, облокотившись на человека, или по-хозяйски укладывается в ногах во время семейного застолья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/706482" frameborder="0"></iframe> Самочку дикого кабана выхаживают специалисты.Видео: зоопарк«Садгород»

В зоопарке помимо диких кабанов есть и вислобрюхие вьетнамские свиньи, у которых как раз появились поросята. Однако маленькую сиротку к ним подселить пока не могут, существует угроза жизни и здоровью детеныша, самке сначала нужно подрасти. По подсчетам специалистов сейчас Софии около трех с половиной недель (дикие кабаны обычно приносят приплод в середине или конце апреля). Владельцы уверены, что при должном уходе, свинка скоро окрепнет и сможет присоединиться к собратьям. Асновины неоднократно выхаживали осиротевших животных, поэтому имеют богатый опыт за плечами.