Вот так неожиданность: иностранная туристка украла телефон ребенка в кафе Владивостока

Праздничный выходной оказался омрачен для семьи из Владивостока, решившей отметить 1 мая в кафе. Во время похода в приличное заведение, местные жители лишились мобильного телефона. Сотовый ребенка, оставленный на столе, открыто похитила иностранная туристка. Дама в возрасте без тени сомнения забрала чужое имущество, после чего удалилась в неизвестном направлении.

Найти причастных к пропаже телефона удалось благодаря записи видеокамеры, установленной в помещении. На кадрах видео отчетливо заметно, как дама в возрасте подходит к чужому столу, после того, как семья удаляется буквально на 30 секунд. При этом невооруженным глазом видно, что трапеза еще не окончена, и, люди явно планируют вернуться обратно. Любительнице легкой наживы хватило короткого времени отсутствия посетителей, чтобы забрать чужую вещь. Иностранка ловким движением «прикарманила» телефон, при этом, как минимум один из сопровождающих её мужчин, заметил неправомерное действие. Почему соотечественники туристки не отговорили её от дурного поступка – остается загадкой. Не исключено, что женщина попросту страдает клептоманией или вовсе решила самоутвердиться, чувствуя безнаказанность в чужой стране. Стоит отметить, что перед выходом из кафе злоумышленница взглянула на вернувшуюся семью, и как ни в чем не бывало, проследовала на улицу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/706495" frameborder="0"></iframe> Иностранная туристка забрала чужой телефон и удалилась из кафе.Видео: предоставлено «Комсомольской правде» жительницей Владивостока

Владельцы украденного телефона решили не обращаться в полицию. Потерпевшая жительница Владивостока поделилась с корреспондентом «Комсомолки», что понимает всю сложность поисков иностранной гражданки, поэтому не намерена тратить свое время на хождение по инстанциям. К тому же сам телефон довольно старой модели, и поэтому не представляет большой материальной ценности. Обидно, что сотовый принадлежал ребенку и естественно в нем хранились памятные для семьи фотографии.

Видео в социальных сетей взволновало и удивило жителей Приморья. Пользователи искреннее не понимают, для чего гостье краевой столицы понадобился чужой телефон.

– Капец. Взяла, как свой, рассмотрела и пошла. Ничего не страшно.Так буднично,– отмечают фолловеры.

– На путевку в Россию денег хватило, а на собственный телефон нет?! А вообще можно попробовать у администрации узнать, какая турфирма их привезла и тогда уже искать эту женщину. Скорее всего у туристов был заказной обед, – делятся неравнодушные жители края.

Вполне вероятно,что действиями злоумышленницы, все же заинтересуется полиция. «КП»-Владивосток» напоминает, будьте бдительны и не оставляйте свои вещи без присмотра, даже если окружающие люди кажутся вам вполне благонадежными.