2019-05-03T06:51:55+03:00
Происшествия

Во Владивостоке маленькие дети едва не выпали из окна

Трагедию предотвратил бдительный очевидец, проходивший мимо [фото]
Анна ПЛЕТНЕВА
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Очень опасно, когда дети играют на подоконнике - это может закончиться трагически.Очень опасно, когда дети играют на подоконнике - это может закончиться трагически.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Беспечность родителей чуть было не довела до трагедии во Владивостоке. На подоконнике жилого многоэтажного дома играли дети. Самое страшное то, что в этот момент окно было открыто. Малыши в любую секунду могли рухнуть вниз, и тогда неизвестно, чем бы закончилась эта история.

Инцидент произошел в обеденное время в пятницу, 3 мая. В районе Народного проспекта во Владивостоке еще несколько минут назад собрались буквально все спецслужбы: полиция, пожарные и медики. Причиной тому стал звонок бдительного очевидца.

Мужчина позвонил по телефону МЧС и сообщил, что видит, как на верхних этажах жилого дома играют дети. Малыши сидят прямо на подоконнике, а окно в квартире настежь открыто. Звонивший перепугался, что родителей может не быть дома, и решил вызвать спасателей, чтобы предотвратить страшную трагедию. В этот момент в квартиру, из окна которой виднелись ребята, уже стучались соседи.

Фото: «Комсомольская правда».

Фото: «Комсомольская правда».

Пожарная машина оперативно прибыла к указанному месту, однако помощь специалистов уже не понадобилась.

- Спустя три минуты прибыли и уже были готовы к развертыванию лестницы, но соседям все-таки удалось уже достучаться до хозяев. Родители благополучно сняли детей с окна, они просто были в другой комнате и не обратили внимания, - рассказал начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов.

По его словам, далее помощь спасателей не понадобилась. К делу присоединились сотрудники полиции, которым предстоит выяснить все обстоятельства случившегося инцидента. Не исключено, что с нерадивыми родителями теперь специалисты проведут беседу, а может быть даже и оштрафуют.

Между тем Михаил Исаметов подчеркнул, что главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует внимательнее относиться к своим детям в летний период - закрывать окна или предусмотреть защелкивающие устройства.

- Сейчас специальные детские устройства, которые не дают окну открыться. Очень опасно, когда дети играют на подоконнике - это может закончиться трагически. К детям стоит относиться внимательнее! – подытожил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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