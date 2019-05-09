Жителям приморской глубинки гарантирована возможность перейти на цифровое ТВ

В Приморье близится к завершению работа по переходу на цифровое телевидение. Уже 3 июня 2019 года в Приморье отключат аналоговое телевещание. Сейчас в крае ведется большая информационная и организационная работа в преддверии этого дня. В населенных пунктах, находящихся вне зоны охвата цифровым вещанием, ведется установка спутниковых комплектов. Организована работа волонтеров, которые помогают пожилым людям подключить необходимое оборудование. На сегодняшний день цифровым сигналом охвачено свыше 98 процентов населения края.

Приставка - почтой

Для приема цифрового сигнала достаточно иметь телевизор или приставку стандарта DVB-T2. Такие телевизоры поступили в продажу со второй половины 2012 года, для них приставка не нужна. Она потребуется, если телевизор старше 2012 года.

- Жителям края необходимо заранее озаботиться приобретением цифровых приставок, если их телевизоры не поддерживают цифровой сигнал. Приморцам, проживающим вне зоны охвата цифровым вещанием, нужно купить спутниковое оборудование, - пояснил начальник отдела внешних коммуникаций регионального отделения российской телевизионной и радиовещательной сети Евгений Пономарев.

Евгений Пономарев. Фото: Елена АСТАФУРОВА.

Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморского края, в январе этого года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, «Почта России» и крупнейшие телеком-операторы подписали меморандум об обеспечении населения России абонентским оборудованием, принимающим цифровой сигнал обязательных общедоступных телеканалов. В соответствии с документом, «Почта России» расширила перечень услуг, предоставляемых в рамках перехода края на цифровое телевидение. Теперь жители отдаленных сел могут не только приобрести в отделении оборудование, необходимое для подключения к цифровому сигналу, но и заказать его в случае, если приставки отсутствуют в продаже.

- При этом если раньше жители могли только приобрести устройство, необходимое для перехода на цифровое ТВ, то теперь в отдаленных селах мы принимаем заявки на поставку оборудования. То есть любой житель такой местности может прийти в отделение и попросить привезти ему приставку, если в продаже она отсутствует. Доставка до отделения осуществляется бесплатно, - рассказал директор Приморского филиала «Почты России» Сергей Калитин. - Развитая логистическая инфраструктура «Почты России» позволяет работать совместно с органами местного самоуправления и адресно доставлять жителям сельской местности необходимое оборудование.

Евгений Пономарев. Фото: Елена АСТАФУРОВА.

Кроме того, клиенты могут оформить заказ на заинтересовавшую их электронику по каталогу «Почтамаркет». Оплатить покупку можно при получении товара в своем почтовом отделении. В почтовых отделениях будут размещаться информационные плакаты об отключении аналогового сигнала.

Помогут подключиться

По вопросам перехода на цифровое ТВ в Приморье работают краевая и муниципальные «горячие линии».

- Получить консультацию по настройке и выбору необходимого оборудования можно прямо по телефону. Если все же требуется непосредственное участие специалиста, то волонтеры придут в удобное для граждан время и помогут им в наладке техники при переходе на цифровое ТВ, - рассказали в департаменте информатизации и телекоммуникаций региона.

Команды добровольцев сформированы практически во всех муниципалитетах Приморья. Волонтеры готовы бесплатно помочь в настройке оборудования для приема цифрового сигнала. Их можно пригласить, позвонив на телефон «горячей линии» своего города или района.

- В основном пенсионеры обращаются за помощью в настройке цифровой приставки, так как сами не могут с ней разобраться. Бывает, что при покупке нового телевизора пользователи не могут настроить его на цифровой сигнал. Эти и другие вопросы помогают решить волонтеры, которых на сегодняшний день в крае набралось свыше 200 человек, - пояснили в ведомстве.

Процесс под контролем

Работа по организации перехода с аналогового вещания на цифровое ведется под контролем краевой администрации, чтобы в тот момент, когда Приморье отключат от аналогового сигнала, никто не остался без телевидения.

Так, в конце апреля на очередном совещании по переходу региона на цифровое телевещание первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина отметила, что особенно важно донести всю необходимую информацию об отключении аналога до жителей Приморья. Замглавы региона акцентировала внимание участников встречи на просчете всех рисков и создании благоприятных условий для того, чтобы процедура перехода прошла в штатном режиме. Одним из важных факторов процесса она назвала наличие необходимого оборудования в муниципалитетах Приморья.

Заместитель директора департамента лицензирования и торговли Татьяна Шивыдкина доложила, что этот вопрос находится на особом контроле ведомства.

- Отмечен рост продаж пользовательского оборудования и телевизоров, поддерживающих цифровой сигнал. Но, несмотря на это, дефицита оборудования в торговых точках не наблюдается. В среднем в крае за неделю реализуется около тысячи приставок. Купить их можно во всех уголках Приморья, - сообщила она.

Вера Щербина поручила главам ответственно отнестись к переходу края на цифровое телевидение и подчеркнула, что возможностью смотреть телевидение в цифровом формате должны быть обеспечены абсолютно все жители края.

По словам и. о. директора департамента информатизации и телекоммуникаций Татьяны Потаповой, ранее операторы связи собрали заявки от населения по количеству оборудования, которое необходимо доставить:

- Мы проработали с операторами вопрос о льготной цене для приморцев. Помимо этого по поручению губернатора края для жителей северных районов увеличен размер компенсации за спутниковое оборудование для отдельных категорий граждан, в том числе многодетных и малоимущих.

Важно!

В Приморье по инициативе губернатора Олега Кожемяко разработаны специальные меры социальной поддержки для некоторых категорий жителей края. В частности, предусмотрена компенсация расходов за приобретение и установку спутникового оборудования и цифровых приставок в период с 15 июля 2018 года по 31 декабря 2020 года. В населенных пунктах, не охваченных цифровым телерадиовещанием, необходимо установить комплект спутникового оборудования, приобрести который можно у операторов. Согласно закону Приморского края, малообеспеченным и многодетным семьям, а также пенсионерам, проживающим на таких территориях, предоставляется компенсация расходов за приобретение и установку оборудования в период с 15 июля 2018 года по 31 декабря 2020 года. Размер компенсации для приобретения спутникового оборудования составляет до 6 тысяч рублей, цифровой приставки - до 1 тысячи рублей. В госпрограмму «Информационное общество» на 2013–2020 годы внесены соответствующие изменения.

Куда звонить?

Для жителей края также работает региональная «горячая линия» по номеру 8-800-550-21-46. Заказать оборудование можно, обратившись в контакт-центр «Почты России» по телефону: 8 (800) 100-00-00. Проверить, готов ли ваш телевизор к переходу на цифру, можно и на сайте смотрицифру.рф.

На заметку

В отличие от аналогового цифровое телевидение обеспечивает намного более высокое качество изображения и звука, полное отсутствие каких-либо дефектов картинки (рябь, шум, муар, помехи). В отличие от аналогового монозвука цифровой стереозвук обеспечивает зрителю реалистичную звуковую сцену. Увеличится число каналов, причем не только в глубинке (где раньше были один-два канала, а теперь можно принимать 10–20), но и в крупных городах. Цифровое телевидение бесплатно для зрителей, - никакой абонентской платы, никаких ежемесячных платежей.