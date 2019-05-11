16-летний пилот, семейная пара гонщиков и новые судьи: как в Приморье открывали юбилейный дрифт-сезон

В субботу, 11 мая, в Приморском крае стартовал 10-ый сезон серии «РДС-Восток». В 1-ом этапе юбилейных соревнований приняли участие спортсмены из Приморского края и Амурской области. Дебютантом спортивных состязаний стал 16-летний Денис Сорокопуд, ученик известного дальневосточного дрифтера Ильи Федорова. Заявки на участие в первых соревнованиях сезона подали 18 человек.

Торжественное представление участниковФото: Милана СОКОЛ

С самого утра на территории туристско-рекреационного кластера «Приморское кольцо» начались тренировочные заезды после которых зрители, истосковавшиеся за зиму по дрифту, увидели квалификационный отбор. Лидером отборочного тура стал действующий чемпион «РДС-Восток» Максим Седых. Решение об участии в соревнованиях он принял вместе с известной супругой Екатериной буквально накануне, семейная чета только вчера подала заявку.

В Приморье состоялось официальное открытий профессиональных соревнований по дрифтуФото: Милана СОКОЛ

Вторым в квалификации стал Павел Киселев, а замыкающим в тройке лидеров оказался Алексей Линьков. Самый юный участник соревнований Денис Сорокопуд продемонстрировал отличный результат, «заехав» на шестую строчку квалификационной таблицы.

Представитель Артема поделился с корреспондентом «Комсомолки», что заболел дрифтом с 11 лет. В лагере при «Примринге» Денису довелось прокатиться на автомобиле именитого дрифтера Ильи Федорова, именно с этого всё и началось. На протяжении пяти лет спортсмен заметно повысил уровень мастерства. Получив недавно лицензию, Денис впервые смог принять участие в профессиональных соревнованиях довольно высокого уровня.

Самый молодой участник соревнований Денис СорокопудФото: Милана СОКОЛ

Стоит отметить обновленный состав судейской бригады, в которую вошли именитые гонщики. Как рассказал корреспонденту «Комсомолки» организатор соревнований Анатолий Аксюточкин, в коллегию судей вошли бывшие пилоты «РДС-Восток», которые не по наслышке знают, что такое дрифт. Среди них Макар Черныш, Сергей Пягай и Артем Лисица.Так совпало, что все судьи из разных городов - Владивостока, Хабаровска и Благовещенска, именно там и проходят этапы Российской дрифт серии.

Зрители соскучились по дрифтуФото: Милана СОКОЛ

В этом году изменился и сам принцип судейства. Каждый из судей оценивает свой элемент: стиль, угол и линию. В 14:30 на «Примринге» состоялся парад участников и торжественное открытие. После которого гонщики начали борьбу в ТОП-16.Далее зрителей ждут парные заезды в ТОП-8 и борьба за выход в финал.