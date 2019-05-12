Действующий чемпион Максим Седых забрал все «золото» дрифт-соревнований

В Приморье завершился 1-ый этап официальных соревнований по дрифту серии «РДС-Восток». Победителем стартовой гонки стал абсолютный чемпион прошлого года – Максим Седых. Пилот в очередной раз подтвердил свой профессионализм, продемонстрировав отличные результаты, он выиграл все этапы. Спортсмен стал лидером квалификации, победил в личном и командном зачетах, разделив лавры славы с не менее известной супругой Екатериной Седых.

Чемпион Максим СедыхФото: Милана СОКОЛ

Максим Седых после боевого заездаФото: Милана СОКОЛ

Несмотря на испортившуюся к вечеру погоду, на треке «Примринга» весь день была настоящая «жара». Из 18 спортсменов удалось пройти квалификацию лишь 14. На этапе отбора сразу четверо гонщиков получили нулевые балы. Досадный технический сход произошел у известного дрифтера Константина Авшарова. За всю историю «РДС-Восток» Костя лишь трижды пропустил соревнования. На торжественный парад открытия Nissan Silvia пришлось выкатывать общими усилиями.

Выкатывание на парадФото: Милана СОКОЛ

К параду некоторые авто уже оказались подбитыФото: Милана СОКОЛ

Не обошлось без технических поломок и краш тестов и в ТОП-16. Желая вырваться вперед, гонщики изрядно рисковали, периодически отправляя авто в неуправляемый занос. Настоящие страсти разгорелись и на последующих этапах соревнования. Единственный представитель Амурской области Николай Чудайкин изрядно разбил свой Soarer в борьбе за заветное место в ТОП-4. Заезд с Григореем Гусевым из Находки закончился эвакуацией ещё недавно блистающего железного коня Николая.

Блестящий Soarer Николая ЧудайкинаФото: Милана СОКОЛ

Пострадавший Soarer эвакуировалиФото: Милана СОКОЛ

Настоящее противостояние на трассе развернулось между опытным пилотом Алексеем Линьковым и самым юным дрифтером России Алексеем Сорокопутом. Зрители буквально замерли, когда на первом круге молодой спортсмен «объехал» именитого коллегу. Однако вторая попытка не увенчалась успехом. Для выхода в финальный этап соревнований 16-летнему гонщику не хватило буквально чуть-чуть. На постановке Chaser вылетел в поролон, в итоге в финал попал Алексей Линьков. После обидного крушения, гости площадки искупали пилота в овациях, всячески стараясь поддержать талантливого представителя Артема.

Сорокопуд Денис и Линьков АлексейФото: Милана СОКОЛ

Пробил защитный поролонФото: Милана СОКОЛ

Победителей, путем нового метода оценки выбрала коллегия жюри. В этом году каждый судья оценивает определенный элемент – стиль, линию и угол. При одинаковых результатах участников, назначается перезаезд.

Заезд Константина Горчакова и Егора СкрипниковаФото: Милана СОКОЛ

Алексей Передерей и Евгений ГусевФото: Милана СОКОЛ

По итогам дня соревнований, первым среди лучших стал Максим Седых. Вторым на ступеньке пьедестала оказался Алекскй Линьков. Почетное третье место занял Евгений Гусев из Находки, которого приехала поддержать мощная армия поклонников.

Тройка финалистовФото: Милана СОКОЛ

Евгений Гусев благодарит болельщиковФото: Милана СОКОЛ

В командном зачете, как оговаривалось ранее, победила «Великолепная четверка», в составе Максима и Екатерины Седых на двух Nisan Silvia. При этом лидеры соревнования решили стать участниками буквально в последний момент.

Победители командного зачета Максим и Екатерина СедыхФото: Милана СОКОЛ

Финальные заезд Линькова против СедыхФото: Милана СОКОЛ

Следующий этап «РДС-Восток» пройдет в Хабаровске. На площадке «Арены Ерофей» гонщики встретятся 8 июня.

Кубки ждут победителейФото: Милана СОКОЛ

Финалисты Алексей Линьков и Евгений ГусевФото: Милана СОКОЛ

Самый юный дрифтер России Денис СорокопудФото: Милана СОКОЛ

В клубах дымаФото: Милана СОКОЛ

Яркий Nissan Константина ГорчаковаФото: Милана СОКОЛ

Алексей ПередерейФото: Милана СОКОЛ

Куда же без шуточной традиции обливания шампанскимФото: Милана СОКОЛ

Максим Седых показывает «класс»Фото: Милана СОКОЛ

Денис Сорокопуд за несколько минут до стартаФото: Милана СОКОЛ

Центральная трибуна полностью загруженаФото: Милана СОКОЛ

Момент крушенияФото: Милана СОКОЛ

Евгений ГусевФото: Милана СОКОЛ

Безопасность важнее всегоФото: Милана СОКОЛ

16-летний дрифтер из АртемаФото: Милана СОКОЛ

У всех свой транспортФото: Милана СОКОЛ

Заезд Евгения Гусева и Максима СедыхФото: Милана СОКОЛ

Маленькие гости радуютсяФото: Милана СОКОЛ

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