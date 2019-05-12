2019-05-12T03:47:10+03:00
Спорт

Действующий чемпион Максим Седых забрал все «золото» дрифт-соревнований

Именитый спортсмен обошел коллег по «цеху» во всех этапах [фото]
Милана СОКОЛ
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Победители 1-го этапа 2019 годаПобедители 1-го этапа 2019 годаФото: Милана СОКОЛ
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В Приморье завершился 1-ый этап официальных соревнований по дрифту серии «РДС-Восток». Победителем стартовой гонки стал абсолютный чемпион прошлого года – Максим Седых. Пилот в очередной раз подтвердил свой профессионализм, продемонстрировав отличные результаты, он выиграл все этапы. Спортсмен стал лидером квалификации, победил в личном и командном зачетах, разделив лавры славы с не менее известной супругой Екатериной Седых.

Чемпион Максим Седых Фото: Милана СОКОЛ

Чемпион Максим СедыхФото: Милана СОКОЛ

Максим Седых после боевого заезда Фото: Милана СОКОЛ

Максим Седых после боевого заездаФото: Милана СОКОЛ

Несмотря на испортившуюся к вечеру погоду, на треке «Примринга» весь день была настоящая «жара». Из 18 спортсменов удалось пройти квалификацию лишь 14. На этапе отбора сразу четверо гонщиков получили нулевые балы. Досадный технический сход произошел у известного дрифтера Константина Авшарова. За всю историю «РДС-Восток» Костя лишь трижды пропустил соревнования. На торжественный парад открытия Nissan Silvia пришлось выкатывать общими усилиями.

Выкатывание на парад Фото: Милана СОКОЛ

Выкатывание на парадФото: Милана СОКОЛ

К параду некоторые авто уже оказались подбиты Фото: Милана СОКОЛ

К параду некоторые авто уже оказались подбитыФото: Милана СОКОЛ

Не обошлось без технических поломок и краш тестов и в ТОП-16. Желая вырваться вперед, гонщики изрядно рисковали, периодически отправляя авто в неуправляемый занос. Настоящие страсти разгорелись и на последующих этапах соревнования. Единственный представитель Амурской области Николай Чудайкин изрядно разбил свой Soarer в борьбе за заветное место в ТОП-4. Заезд с Григореем Гусевым из Находки закончился эвакуацией ещё недавно блистающего железного коня Николая.

Блестящий Soarer Николая Чудайкина Фото: Милана СОКОЛ

Блестящий Soarer Николая ЧудайкинаФото: Милана СОКОЛ

Пострадавший Soarer эвакуировали Фото: Милана СОКОЛ

Пострадавший Soarer эвакуировалиФото: Милана СОКОЛ

Настоящее противостояние на трассе развернулось между опытным пилотом Алексеем Линьковым и самым юным дрифтером России Алексеем Сорокопутом. Зрители буквально замерли, когда на первом круге молодой спортсмен «объехал» именитого коллегу. Однако вторая попытка не увенчалась успехом. Для выхода в финальный этап соревнований 16-летнему гонщику не хватило буквально чуть-чуть. На постановке Chaser вылетел в поролон, в итоге в финал попал Алексей Линьков. После обидного крушения, гости площадки искупали пилота в овациях, всячески стараясь поддержать талантливого представителя Артема.

Сорокопуд Денис и Линьков Алексей Фото: Милана СОКОЛ

Сорокопуд Денис и Линьков АлексейФото: Милана СОКОЛ

Пробил защитный поролон Фото: Милана СОКОЛ

Пробил защитный поролонФото: Милана СОКОЛ

Победителей, путем нового метода оценки выбрала коллегия жюри. В этом году каждый судья оценивает определенный элемент – стиль, линию и угол. При одинаковых результатах участников, назначается перезаезд.

Заезд Константина Горчакова и Егора Скрипникова Фото: Милана СОКОЛ

Заезд Константина Горчакова и Егора СкрипниковаФото: Милана СОКОЛ

Алексей Передерей и Евгений Гусев Фото: Милана СОКОЛ

Алексей Передерей и Евгений ГусевФото: Милана СОКОЛ

По итогам дня соревнований, первым среди лучших стал Максим Седых. Вторым на ступеньке пьедестала оказался Алекскй Линьков. Почетное третье место занял Евгений Гусев из Находки, которого приехала поддержать мощная армия поклонников.

Тройка финалистов Фото: Милана СОКОЛ

Тройка финалистовФото: Милана СОКОЛ

Евгений Гусев благодарит болельщиков Фото: Милана СОКОЛ

Евгений Гусев благодарит болельщиковФото: Милана СОКОЛ

В командном зачете, как оговаривалось ранее, победила «Великолепная четверка», в составе Максима и Екатерины Седых на двух Nisan Silvia. При этом лидеры соревнования решили стать участниками буквально в последний момент.

Победители командного зачета Максим и Екатерина Седых Фото: Милана СОКОЛ

Победители командного зачета Максим и Екатерина СедыхФото: Милана СОКОЛ

Финальные заезд Линькова против Седых Фото: Милана СОКОЛ

Финальные заезд Линькова против СедыхФото: Милана СОКОЛ

Следующий этап «РДС-Восток» пройдет в Хабаровске. На площадке «Арены Ерофей» гонщики встретятся 8 июня.

Кубки ждут победителей Фото: Милана СОКОЛ

Кубки ждут победителейФото: Милана СОКОЛ

Финалисты Алексей Линьков и Евгений Гусев Фото: Милана СОКОЛ

Финалисты Алексей Линьков и Евгений ГусевФото: Милана СОКОЛ

Самый юный дрифтер России Денис Сорокопуд Фото: Милана СОКОЛ

Самый юный дрифтер России Денис СорокопудФото: Милана СОКОЛ

В клубах дыма Фото: Милана СОКОЛ

В клубах дымаФото: Милана СОКОЛ

Яркий Nissan Константина Горчакова Фото: Милана СОКОЛ

Яркий Nissan Константина ГорчаковаФото: Милана СОКОЛ

Алексей Передерей Фото: Милана СОКОЛ

Алексей ПередерейФото: Милана СОКОЛ

Куда же без шуточной традиции обливания шампанским Фото: Милана СОКОЛ

Куда же без шуточной традиции обливания шампанскимФото: Милана СОКОЛ

Максим Седых показывает «класс» Фото: Милана СОКОЛ

Максим Седых показывает «класс»Фото: Милана СОКОЛ

Денис Сорокопуд за несколько минут до старта Фото: Милана СОКОЛ

Денис Сорокопуд за несколько минут до стартаФото: Милана СОКОЛ

Центральная трибуна полностью загружена Фото: Милана СОКОЛ

Центральная трибуна полностью загруженаФото: Милана СОКОЛ

Момент крушения Фото: Милана СОКОЛ

Момент крушенияФото: Милана СОКОЛ

Евгений Гусев Фото: Милана СОКОЛ

Евгений ГусевФото: Милана СОКОЛ

Безопасность важнее всего Фото: Милана СОКОЛ

Безопасность важнее всегоФото: Милана СОКОЛ

16-летний дрифтер из Артема Фото: Милана СОКОЛ

16-летний дрифтер из АртемаФото: Милана СОКОЛ

У всех свой транспорт Фото: Милана СОКОЛ

У всех свой транспортФото: Милана СОКОЛ

Заезд Евгения Гусева и Максима Седых Фото: Милана СОКОЛ

Заезд Евгения Гусева и Максима СедыхФото: Милана СОКОЛ

Маленькие гости радуются Фото: Милана СОКОЛ

Маленькие гости радуютсяФото: Милана СОКОЛ

16-летний пилот, семейная пара гонщиков и новые судьи: как в Приморье открывали юбилейный дрифт-сезон

Дрифт-сезон стартовал в Приморье

ИСТОЧНИК KP.RU

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