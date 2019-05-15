2019-05-15T06:12:47+03:00
Общество

Во Владивостоке презентуют метро

В программе международного автосалона VIAS 2019 - презентации новых моделей автомобилей, выставки, тест-драйвы, а также развлечения для всей семьи
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Ровно неделя остаётся до старта четвёртого Владивостокского международного автосалона VIAS 2019. Масштабное мероприятие пройдёт с 17 по 19 мая на ТРК «Приморское кольцо». В программе автосалона презентации новых моделей автомобилей, выставки, тест-драйвы, а также развлечения для всей семьи.

Среди громких событий VIAS 2019 значится российская премьера электрогрузовика METRO. Пока автоконцерны по всему миру только анонсируют производство компактных электрогрузовиков, компания HW ELECTRO совершила мини-революцию: в январе этого года на Токийском автосалоне HW ELECTRO представила электрогрузовик METRO. Сложно выделить главное преимущество этого «малыша»: при скромных размерах – около четырёх метров в длину и полтора в ширину, METRO может перевозить грузы весом до полутонны. Время полной зарядки мини-грузовика всего пять часов, а одного заряда батареи хватит для того, чтобы преодолеть 250 километров. Ещё одно преимущество METRO – в комплектацию мини-грузовика входит до трёх типов кузовов. С заменой кузова экипаж грузовика сможет самостоятельно справиться за несколько минут даже без специализированного оборудования.

По словам производителя, компактный грузовик идеален для оперативной работы в условиях города. На автосалоне во Владивостоке состоится российская премьера METRO. Представители завода-изготовителя покажут рабочий образец грузовика.

Приготовили организаторы автосалона и другие приятные сюрпризы. Гостей VIAS 2019 приглашают пройти тест-драйвы автомобилей известных мировых брендов, поучаствовать в розыгрышах от участников мероприятия и даже стать свидетелями установления мирового рекорда!

Отметим, в пятницу 17 мая на автосалоне запланирована деловая программа – к диалогу и знакомству с участниками приглашают представителей бизнеса, а уже в субботу и воскресение на VIAS ждут всех жителей и гостей Приморского края. Вход на Владивостокский международный автосалон бесплатный. Официальный сайт события - vias-expo.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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