Гром и молнии: циклон обрушит на Приморье сильные дожди в ближайший понедельник

В Приморский край в понедельник заглянет циклон, который принесет в регион дожди и ветер. В социальных сетях по этому поводу поднялась паника – пользователи, основываясь на прогнозах автоматических погодных агрегаторов, называют удар стихии «одним из самых мощных в этом году». Однако, по словам синоптиков, пока о серьезности капризов небесной канцелярии говорить рано.

В понедельник, 20 мая, по всему Приморью пройдут дожди, в том числе и сильные. Связаны они будут с прохождением по территории края фронтального раздела.На фоне высокой температуры, которая сохраняется в континентальных районах Приморья, не исключено, что осадки могут сопровождаться грозами.

Об этом говорил главный синоптик Приморья Борис Кубай. По его словам, в период 19–20 мая над Желтым морем может произойти сближение отрогов двух разных антициклонов: тихоокеанского (с востока) и сибирского (с северо-запада), поэтому условия для образования там мощного циклона, скорее всего, не сложатся.

- При этом не исключается обострение атмосферного фронта, связанного с циклоном над Амурской областью, и его прохождение над территорией Приморского края в сопровождении дождей различной интенсивности. Кстати, после прохождения атмосферного фронта на побережье будут вполне вероятны прояснения, - добавил Борис Кубай.

По информации Примгидромета, на данный момент ситуация не изменилась – данных о мощных циклонах, которые собираются наведаться в регион, нет.

В противовес погодные агрегаторы говорят жителям Приморья о сильных ливневых дождях, которые обрушатся на регион в понедельник, 20 мая. По информации одного из них, за сутки в крае выпадет в среднем 28 миллиметров осадков. Кроме этого, капризная небесная канцелярия нашлет и штормовой ветер. Однако синоптики призывают не паниковать и дождаться официальных и точных прогнозов погоды.