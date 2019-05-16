2019-05-16T05:03:57+03:00
Общество

Лайнер Costa Venezia впервые зайдет во Владивосток и станет гостиницей на ВЭФ-2019

Морское судно введено в строй в марте этого года
Александра ШОПЕНКО
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Пришвартовано судно будет напротив морвокзала. Фото: компания CostaПришвартовано судно будет напротив морвокзала. Фото: компания Costa
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Гости пятого Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре смогут разместиться в шикарном 324-метровом лайнере Costa Venezia. Для удобства гостей на морском судне есть семь бассейнов, театр, салон красоты, спа-центр, сигарная комната и многое другое.

Юбилейный пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Традиционно к событию дальневосточную столицу благоустраивают, подготавливают всю городскую инфраструктуру и места размещения гостей. В этом году визитеры смогут разместиться в 24 отелях, соответствующие соглашения уже подписаны.

Кроме того, для гостей со 2 по 7 сентября откроется плавучая гостиница, в качестве которой будет задействовано судно Costa Venezia. Пришвартовано судно будет напротив морвокзала.

- Это новый лайнер класса Dream, введен в эксплуатацию в марте этого года. Длина судна – 324 метра, ширина – 37 метров, количество кают – 2116. Всего лайнер может вместить более 5 тысяч человек, – рассказал Константин Шестаков, директор департамента туризма Приморского края.

Вскоре, как отметил господин Шестаков, гостиницы начнут проверять специалисты Роспотребнадзора и МЧС. Завершится инспекция в августе.

- Это международный форум, обслуживание должно быть на высшем уровне. По тому, как оно будет организовано, будут судить и о Владивостоке, и обо всем Приморье, - отметил Олег Кожемяко, губернатор Приморья.

Глава региона также поручил контролировать стоимость номеров и не допускать завышения цен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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