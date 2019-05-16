2019-05-16T05:21:14+03:00
Общество

125 тысяч жителей Приморья прошли в колоннах «Бессмертного полка»

День Победы отметили военным парадом, международным заплывом, концертами и праздничным салютом.
Елена КРАЙНЕВА
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Шествие «Бессмертного полка» с каждым годом становится масштабнее.Шествие «Бессмертного полка» с каждым годом становится масштабнее.Фото: Сергей ТАРАСОВ
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Приморский край отметил 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В праздничных мероприятиях приняли участие более 400 тысяч приморцев, в том числе более 85 тысяч во Владивостоке.

Военные моряки - гордость Приморского края. Фото: Сергей ТАРАСОВ

Военные моряки - гордость Приморского края.Фото: Сергей ТАРАСОВ

Одним из самых зрелищных событий праздника традиционно стал Парад Победы. По улице Светланской в этот день прошли более 1,7 тысячи военнослужащих и проехали более 50 единиц боевой техники. В открытии военного парада во Владивостоке приняли участие губернатор края Олег Кожемяко, командующий ТОФ Сергей Авакянц, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, дети войны, тысячи жителей и гостей города.

Участников парада и приглашенных ветеранов приветствовал губернатор Олег Кожемяко. Фото: Сергей ТАРАСОВ

Участников парада и приглашенных ветеранов приветствовал губернатор Олег Кожемяко.Фото: Сергей ТАРАСОВ

- Мы гордимся вашим трудовым и воинским подвигом. Преклоняемся перед вами за возможность жить в мирной стране. Обещаем делать все возможное, чтобы в Приморье комфортно жилось людям старшего поколения, - обратился глава региона к ветеранам.

Техника военных лет напомнила участникам Великой Отечественной войны о боевой молодости. Фото: Сергей ТАРАСОВ

Техника военных лет напомнила участникам Великой Отечественной войны о боевой молодости.Фото: Сергей ТАРАСОВ

Международная общественная акция «Бессмертный полк» прошла в Приморье в седьмой раз. В столице Дальнего Востока в ней приняли участие около 40 тысяч приморцев. Колонны с портретами воевавших родственников прошагали по всему краю. Самыми многочисленными были шествия в Находке, Уссурийске, Артеме, Фокино и других городах края.

Фотография на фоне праздничного баннера займет почетное место в семейном архиве. Фото: Сергей ТАРАСОВ

Фотография на фоне праздничного баннера займет почетное место в семейном архиве.Фото: Сергей ТАРАСОВ

На Спортивной гавани Владивостока состоялся международный заплыв, посвященный празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов. В этом году «Победный заплыв» объединен с акцией «Бессмертный флот», которая проходит в Приморье впервые.

«Заплыв Победы» был посвящен памяти дальневосточных судов, затонувших в годы войны. Фото: Сергей ТАРАСОВ

«Заплыв Победы» был посвящен памяти дальневосточных судов, затонувших в годы войны.Фото: Сергей ТАРАСОВ

Традиционно на главной площади Владивостока прозвучал большой концерт с участием лучших коллективов края. В Адмиральском сквере для ветеранов подготовили специальную программу: собравшиеся в сквере в этот день попробовали солдатскую кашу, выпили фронтовые 100 граммов за здоровье и долголетие участников войны, вспомнили боевых товарищей. Завершился праздничный день салютом Победы.

Не стареют душой ветераны. Фото: Сергей ТАРАСОВ

Не стареют душой ветераны.Фото: Сергей ТАРАСОВ

За общим столом участники войны поделились воспоминаниями об «огненных» годах. Фото: Сергей ТАРАСОВ

За общим столом участники войны поделились воспоминаниями об «огненных» годах.Фото: Сергей ТАРАСОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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