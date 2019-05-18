Осужденного за убийство сковородой душегуба нашли в Находке

Преступника, которому удалось сбежать из исправительной колонии в Приморье, задержали менее чем через сутки. Мужчина, осужденный по статье «Убийство», прятался в одном из жилых домов Находки. Злоумышленника удалось найти благодаря слаженным действиям специалистов и жителей Приморья.

Заргаряна Оника Сейрановича, 1977 года рождения, сбежавшего из исправительной колонии –27, расположенной в поселке Волчанец, нашли в Находке. По имеющейся информации, о месте нахождения мужчины сообщили бдительные горожане. Начальник пресс-службы ГУФСИН России по ПК, подполковник внутренней службы Виктория Завьялова прокомментировала корреспонденту «КП»-Владивосток», что преступника удалось задержать специалистам ведомства совместно с работниками УМВД. В розыске были задействованы практически все силовые структуры Приморья: следственный комитет, Нацгвардия, ФСБ, прокуратура, пограничные войска и линейные отделения полиции. Немаловажную роль сыграли и СМИ, распространившие данные и ориентировку на беглеца. Благодаря оперативным действиям, опасный преступник, осужденный за убийство сковородкой, был найден в течение суток.

Специалисты проделали масштабную работу. Во время оперативно-разыскных мероприятий на территории Приморья были выставлены посты, проводился досмотр авто, все службы работали в усиленном режиме.

В Приморье из колонии сбежал преступник, убивший человека сковородкой