2019-05-19T05:08:22+03:00
Общество

Экстренное предупреждение от спасателей: через несколько часов на юг Приморья обрушится циклон

Во Владивостоке и соседних районах 20 мая сильный и местами очень сильный дождь
Сергей БАЛАНОВ
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Владивосток ждет сильный дождь и порывистый ветерВладивосток ждет сильный дождь и порывистый ветерФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Специалисты МЧС по Приморскому краю передали экстренное предупреждение о возможном неблагоприятном погодном явлении. По данным Приморского УГМС, во второй половине ночи и днем 20 мая во Владивостоке, южных и восточных районах края ожидается сильный 15-40 мм, местами очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. На остальной территории дождь, местами сильный с количеством 15-40 мм.

Речь одет о Шкотовском, Надеждинском, Лазовском, Хасанском, Тернейском, Кавалеровском, Ольгинском, Партизанском муниципальных районах, Артемовском, Находкинском, Дальнегорском, Большекаменском городских округах, ЗАТО Фокино.

В отдельных районах ожидается гроза, усиление ветра, до 17-22 метров в секунду, на побережье порывами до 27 метров в секунду. На реках возможен подъем уровня воды.

Наиболее паводкоопасные районы с возможными резкими подъемами уровня воды на малых водотоках и подтоплениями низких мест: Хасанский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский муниципальные районы, Уссурийский городской округ.

Спасатели предупреждают об опасности увеличения количества ДТП на трассах, затруднения в работе автотранспорта, ограничения движения по автодорогам в результате подмыва опор мостов, подтопления и размыва дорожного полотна.

Подъем уровня воды на малых реках края может привести к подтоплению сельхозугодий, хозяйственных построек. Также есть риск отключения электроснабжения из-за падения деревьев на линии электропередач во время сильного порывистого ветра, обрушения слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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