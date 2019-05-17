Мост на остров Елены, керлинг-центр и успехи ТОР: что Приморье представит на ВЭФ-2019

В Приморском крае полным ходом идет подготовка к пятому Восточному экономическому форуму. Традиционно в рамках ВЭФ на набережной ДВФУ откроется выставка «Улицы Дальнего Востока», где регионы представят свои крупные проекты и похвастаются достижениями. Идея презентации нашего края - «Приморье – центр притяжения».

ПОКАЖЕМ И СПОЕМ

Первым блоком в павильоне Приморского края станет сектор «Открывай мир из Владивостока», посвященный туризму в регионе. Здесь гости смогут спланировать путешествие по краю с посещением исторических и природных достопримечательностей. Туристам предложат пройти по следам экспедиций Арсеньева или же по археологическим памятникам Приморья. Кроме этого, можно будет выбрать и туры в страны Азиатско-тихоокеанского региона.

Успешные проекты резидентов территорий опережающего и Свободного порта Владивосток развития будут представлены во втором блоке под названием «Центр новых возможностей». Регион похвастается строительством рыбоперерабатывающих заводов в Большом Камне и ТОР «Надеждинская», презентует уже построенных АО «Композитное кораблестроение» судов на акватории бухты Аякс. Здесь же покажут высокотехнологичные проекты, в числе которых подводный измерительный буй для гидрографических измерений, технология управления морской техникой с параллельным синхронным движением катеров на воде.

Третья зона экспозиции получила название «Владивосток – центр притяжения». В этом блоке гости ВЭФ смогут познакомиться с масштабными проектами, которые изменят облик дальневосточной столицы. Среди них – возведение музейного и театрально-образовательного центров на сопке Орлиная, керлинг-центра, медицинского кластера на острове Русском и владивостокской кольцевой автомобильной дороги.

Особенностями павильона Приморья станет второй этаж, где откроются терраса и кафе. На улице появится фотозона с лодками «дракон», а на оборудованной сцене выступят творческие коллективы региона, среди которых артисты Мариинского театра.

В ДЕЛО

Кстати, в рамках ВКАД построят мост на остров Елены. Соответствующее подтверждение уже получено. Воплощаться в жизнь также будут проекты строительства автомобильной развязки в районе Некрасовской, а также мастер-план развития Владивостока, разрабатываемый вместе с японцами. Это проекты также покажут гостям ВЭФ.

- Концепция, технико-экономическое обоснование развития острова Русский, проекты по развитию города должны быть представлены на нашем павильоне в интерактивном режиме. Эти проекты шаг за шагом мы уже начинаем отрабатывать, – сказал Олег Кожемяко, губернатор Приморского края.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября на кампусе ДВФУ (остров Русский).