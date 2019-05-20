2019-05-17T08:42:20+03:00
Общество

В «Подряде» и аналог, и цифру показывают

Абоненты оператора могут спать спокойно, смена формата вещания им не страшна
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3 июня телевидение Приморского края переходит с аналогового на цифровое вещание. Большинство регионов России уже сделали это либо переходят прямо сейчас. Новый формат означает более качественное изображение и бесперебойный сигнал.

Для многих в Приморье переход на цифру может вызвать затруднения. Из-за специфики ландшафта сигнал телевышки, с трудом покрывающий центральные районы городов, может рассыпаться. Также учтите, что модель телевизора, выпущенного до 2013 года, не поддерживает формат цифрового сигнала, вам потребуется ТВ-тюнер.

Если вы абонент кабельного телевидения «Подряда», никаких неприятных сюрпризов с каналами не случится, вы уже смотрите эфир в цифровом вещании. Кстати, большинство жителей Владивостока получают телевизионный сигнал через кабель.

Компания «Подряд» подключает интернет и телевидение бесплатно. На тарифах «Твинтернет» 275 цифровых каналов будут стоить 1 руб/мес. Безлимитный интернет от 50 до 150 Мбит/с и Wi-fi роутер идут в комплекте.

Для льготных категорий граждан действует тариф «От 120 руб/мес». Тариф доступен для пенсионеров по возрасту (мужчины 60 лет, женщины 55 лет), многодетных семей, инвалидов 1-й и 2-й группы. Здесь оставили аналоговый формат вещания 57 телеканалов, не потребуется никакого дополнительного оборудования.

Напомним, в Приморье в аналоге остается вещать только один канал - ОТВ-Прим. С 3 июня из аналога пропадут следующие федеральные телеканалы:

Первый канал;

Спас;

СТС;

Домашний;

ТВ-3;

Пятница!;

Звезда;

Мир;

ТНТ;

Муз-ТВ;

Россия-1;

Матч-ТВ;

НТВ;

Пятый канал;

Россия К;

Россия 24;

Карусель;

ОТВ-Прим;

ТВ Центр;

РЕН ТВ.

Узнать подробности перехода на цифровое вещание, условия действия тарифов и подключить «Подряд» вы можете по телефону контакт-центра, в офисах и на сайте компании.

Podryad.tv

Контакт-центр - 2-300-500 (г. Владивосток), 9-15-55 (г. Артем), 700-555 (г. Находка).

* При подключении через сайт действует 10 % скидка на первый месяц пользования услугой «Интернет» или «Интернет+ТВ». Указанные предложения действует для частных лиц, жителей многоквартирных домов при наличии технической возможности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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