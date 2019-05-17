В Приморье из колонии сбежал преступник, убивший человека сковородкой

ГУФСИН России по Приморскому краю принимает усиленные меры по розыску осужденного за убийство Заргаряна Оника Сейрановича, 1977 года рождения, отбывавшего наказание в ИК-27 в посёлке Волчанец под Находкой.

Его осудили за убийство на бытовой почве почти на 10 лет строгого режима. Он убил человека сковородой.

Приморцев просят быть осторожнее, не подбирать попутчиков ночью на трассе. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выявление местонахождения и задержание осужденного.

Розыск

В настоящий момент частично перекрыто движение по федеральной трассе Владивосток-Находка. В Фокино экипажи ДПС проводят сплошную проверку всех автомобилей, двигающихся со стороны Находки. Задействовано подразделение ОМОН.

Граждан просят с пониманием отнестись к принимаемым мерам правоохранительных органов по его розыску и оказать содействие в установлении местонахождения. Если вы располагаете какой-либо информацией о том, где скрывается О. С. Заргарян, убедительная просьба сообщить в отдел розыска ГУФСИН России по Приморскому краю по телефонам: 8 (423) 2305-327, 2305-447, дежурная часть 8 (423) 2305-311 или в ближайшее отделение полиции.