2019-05-20T03:31:49+03:00
Общество

Непогода валит деревья во Владивостоке, перекрывая движение

Синоптики обещают на побережье порывы ветра до 27 метров в секунду [фото]
Сергей БАЛАНОВ
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Поваленное дерево в поселке Трудовом. Фото: инстаграм-аккаунт dpskontrol_125rusПоваленное дерево в поселке Трудовом. Фото: инстаграм-аккаунт dpskontrol_125rus
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Утро понедельника, 20 мая, как и было обещано, встретило жителей южного Приморья сильным ливнем. Во Владивостоке непогода повалила уже несколько деревьев.

Как минимум одно дерево упало в пригороде по пути на Станцию Угольная в поселке Трудовом. Трафик тут не такой сильный, поэтому пробок не наблюдается.

Еще одно дерево упало на проспекте 100-летия Владивостока в районе дома номер 30. Перекрыта одна полоса для движения.

Дерево упало на проспекте 100-летия Владивостока. Фото: инстаграм-аккаунт dpskontrol_125rus

Дерево упало на проспекте 100-летия Владивостока. Фото: инстаграм-аккаунт dpskontrol_125rus

Не выдержало дерево стихии и на придомовой территории на улице Надибаидзе. Пострадали припаркованные автомобили.

Улица Надибаидзе. Фото: инстаграм-аккаунт dpskontrol_125rus

Улица Надибаидзе. Фото: инстаграм-аккаунт dpskontrol_125rus

Также очевидцы сообщают об упавших деревьях на Шошина, Фирсова, Стрелковой. Полностью пееркрыта упавшим деревом улица Находкинская - выезд на трассу в районе «Фетисов Арены».

В целом по городу движение достаточно свободное, за исключением участка Золотой мост – Некрасовская – путепровод Вторая речка. Сервис Яндекс.пробки показывает по городу 5 баллов.

Синоптики предупреждали, что ливни, местами очень сильные, придут во второй половине ночи и днем 20 мая. В отдельных районах гроза, усиление ветра до 17-22 метров в секунду, на побережье порывами до 27 метров в секунду.

На реках возможно формирование дождевых паводков с подъемом уровня воды на реках бассейна Японского моря на 0,6-1,2 метра, на реках бассейнов реки Уссури и озера Ханка до 0,5 метра. Наиболее паводкоопасные районы с возможными резкими подъемами уровня воды на малых водотоках и подтоплениями низких мест – Хасанский, Уссурийский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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