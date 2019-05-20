2019-05-20T06:17:42+03:00
Происшествия

Сын депутата, разбивший в Артеме свой «Краун», ударил полицейского

Материалы на 28-летнего Никиту Баделя передали в следственный комитет
Сергей БАЛАНОВ
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Разбитый «Краун» сына депутата. Фото: предоставлено ГИБДД по ПКРазбитый «Краун» сына депутата. Фото: предоставлено ГИБДД по ПК
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Полиция рассказала подробности резонансного ДТП в Артеме с участием сына председателя местной думы. 28-летний Никита Бадель, как выяснилось, был не просто в состоянии опьянения, но и вел себя агрессивно и распустил руки при полицейских. Теперь ему грозит уголовная статья.

Напомним, днем 18 мая на улице Фрунзе водитель «Тойота Краун», двигаясь в сторону поселка Угловое, не справился с управлением, машина слетела с проезжей части на тротуар и приземлилась на крышу. Чудом никто не пострадал.

Никита Бадель - сын председателя Думы Артемовского городского округа Анатолия Баделя. Стаж вождения Никиты составляет 11 лет.

В ГИБДД заявили, что на момент аварии мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался, за что на сына депутата составили протокол по статье 12.26 КоАП РФ. Однако это еще не все.

- В ходе работы по материалу житель Артема вел себя агрессивно и, выражаясь нецензурной бранью, ударил инспектора дорожно-патрульной службы. Материал по факту применения насилия в отношении представителя власти передан в следственный комитет для принятия процессуального решения, - сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

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Редакция «Комсомолки» обратилась к председателю городской думы Анатолию Баделю за комментарием. По его словам, на месте ДТП он не присутствовал, разговор с сыном у него состоялся на следующий день.

- Инцидент нехороший. Не красит фамилию (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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