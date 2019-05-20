Полил и хватит: дождь в Приморье уступит место солнцу и высоким температурам

С дождя началась рабочая неделя в Приморском крае. Ливень во Владивостоке был не таким мощным, как пугали погодные агрегаторы – сильные осадки завершились к 10 часам утра понедельника. Однако иная ситуация сложилась на юго-востоке региона.

Меньше всего от капризов небесной канцелярии пострадали Владивосток и Уссурийск. На эти города ливень обрушился с утра, немного побуянил и охладил свой пыл ветром до мелкого дождя. Полностью осадки в этих городах, по прогнозам синоптиков, прекратятся до трех часов дня.

Наиболее интенсивные осадки ожидаются на восточном побережье и на юго-востоке края. Стихия разгуляется в Партизанске, поселке Преображение, селе Лазо и Находке. Здесь синоптики прогнозируют самые сильные дожди. Но лить как из ведра в этих населенных пунктах будет недолго.

- Уже в течение ночи фронтальные разделы, которые вызывают дожди, потихоньку будут покидать Приморский край. Соответственно, уже завтра везде в регионе без осадков, а погода будет постепенно налаживаться и в течение всей этой недели будет достаточно хорошая. Сегодня-завтра в крае еще будет достаточно прохладно, но уже к четвергу-пятнице вполне вероятно, что температура поднимется до +20…+30 градусов, - сообщил в эфире радио «КП-Приморье» Виктор Чулков, пресс-секретарь Примгидромета.

Он также добавил, что в течение всей недели в регионе погода больше не уготовила никаких сюрпризов. Что касается Владивостока, то воздух здесь к 23-24 мая может прогреться до +18…+20 градусов. Плохой погоды в регионе на выходных пока тоже не предвидится.

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