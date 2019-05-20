2019-05-20T15:04:34+03:00
Происшествия

Унесенные Литовкой: усилившееся из-за ливней течение реки смыло трактор под мостом в Приморье

Спецтехника не смогла справиться с разбушевавшейся Литовкой [видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Во время эвакуации трактор «Беларусь» не справился с потокомВо время эвакуации трактор «Беларусь» не справился с потокомФото: Социальные сети
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Обрушившийся на Приморье ливень продолжает бить по региону. Если во Владивостоке небесная канцелярия прекратила капризничать, то в Партизанском районе наоборот – вошла во вкус. Здесь за полдня выпало 80 миллиметров осадков – больше месячной нормы, и дождь даже не думает останавливаться.

Из-за обильных осадков разбушевалась река Литовка, через которую возводят мост. Технику строители загнали под строящийся объект, спрятав от дождя. Причем проезжающие мимо автомобилисты заметили: тракторам скоро можно будет сказать: «До свидания!».

Опомнились строители, когда спецтехнику начало смывать усиливающимся течением. Трактора стали эвакуировать с опасного участка, однако один не смог устоять перед напором стихии и свалился в воду. Стоит отметить, что стоит одна такая единица спецтехники порядка 1,3 миллиона рублей.

- Во время эвакуации трактор «Беларус» не справился с потоком, остальные механизмы выехали с места. К директору Партизанского филиала АО «Примавтодор» будут применены меры административного, а при необходимости и материального характера, - прокомментировал Алексей Ширшов, директор АО «Примавтодор».

Усилившееся из-за ливней течение реки смыло трактор под мостом в Приморье.Социальные сети

Возведение моста подходит к завершению – открыть движение планируется 15 июня. Строители на выходных должны были приступить к бетонированию объекта, после чего будет уложен асфальт. Однако из-за сильного дождя работы были приостановлены.

Важно отметить: мост через Литовку прославился тем, что дал старт большому мостопаду. Объект рухнул в День защитника Отечества 23 февраля 2016 года, из-за чего людям приходилось делать крюк в 20 километров. Тогда виновным попытались сделать водителя большегруза, который, якобы, превысил нагрузку, однако в краевой Госавтоинспекции это не подтвердили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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