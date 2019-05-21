Экономим с «Комсомолкой»

О том, как экономить, задумывается каждый: нужно начать правильно питаться и следить за своим здоровьем; было бы здорово узнать что-то новое и увидеть это своими глазами, а не на фото и в картинках; пора заменить масло в своем любимом автомобиле, да и ремонт не помешает. К сожалению все это довольно дорого и порой откладывается до лучших времен.

Что же делать?

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