2019-05-21T04:41:06+03:00
Общество

Экономим с «Комсомолкой»

Рассказываем, как эффективно пользоваться скидками и не откладывать важные покупки до лучших времен
Поделиться:
Изменить размер текста:

О том, как экономить, задумывается каждый: нужно начать правильно питаться и следить за своим здоровьем; было бы здорово узнать что-то новое и увидеть это своими глазами, а не на фото и в картинках; пора заменить масло в своем любимом автомобиле, да и ремонт не помешает. К сожалению все это довольно дорого и порой откладывается до лучших времен.

Что же делать?

Все мы любим подарки и с удовольствием воспользуемся скидкой в магазине. С «Комсомольской правдой» выгоднее ходить за покупками, правильно питаться, содержать авто и даже отдыхать, ведь теперь каждую среду в нашей газете вы найдете купоны на скидки и подарки в магазины правильного питания, кафе вегетарианской кухни, автосервисы, музеи, на экскурсию по звездному небу и другие интересные предложения.

Нужно только вырезать купон и обменять его на скидку в магазине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Карантин из-за псевдочумы птиц ввели в селе в Приморье
ХК «Адмирал» возглавил якутский депутат Александр Смирнов
Энергетики ночью восстановили электроснабжение в Приморье
Жемчужину Владивостока - Токаревский маяк - берут под видеонаблюдение
Фонд «Восточный Порт» получил благодарность за помощь в сохранении культурного наследия страны
Энергетики восстановили электроснабжение большей части населённых пунктов Приморья
Синоптики рассказали, будет ли сегодня дождь во Владивостоке
Открытый турнир города по вольной борьбе собрал десятки юных спортсменов во Владивостоке
На следующей неделе непогода вновь нагрянет в Приморье
Чудом уцелели: в Приморье дерево чуть не раздавило машину и пешехода
Энергетики устраняют повреждения на энергообъектах в Приморье
Дальнобойщик-рецидивист остановил движение троллейбусов во Владивостоке
Ливень как двигатель тарифа: цены на такси резко взлетели во Владивостоке из-за сильного дождя
Сильные дожди обрушились на Приморье
«Дорога через разрушенный Владивосток»: столица ДФО стала ареной для знаменитой игры
Во Владивостоке перекрыли Светланскую, Золотой мост и Чуркин
Байкер попал в реанимацию после ДТП в пригороде Владивостока
Губернатор Приморья посадил деревья в парке под песню группы «Тату»
В Приморье перевернулся пассажирский автобус, семь человек получили травмы