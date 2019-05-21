Более 30 килограммов бивней моржа попытался перевезти контрабандой водитель автобуса из Приморья в Китай

Водитель автобуса – гражданин КНР – попытался вывезти из Приморья на родину 30,32 килограмма бивней моржа. Тайник обнаружили инспекторы Уссурийской таможни в полости под лестницей машины.

Тайник обнаружили инспекторы Уссурийской таможни в полости под лестницей машиныФото: Дальневосточное таможенное управление

Бивни моржа предварительно были распилены и расфасованы в прозрачные пакеты. Всего таможенники обнаружили и изъяли 46 частей клыков морского млекопитающего. Запрещенный груз направлен на экспертизу. Предварительная стоимость содержимого тайника превышает 300 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Сокрытие товаров, путем использования мест, затрудняющих обнаружение товаров». Нарушителю грозит административный штраф до трехкратного размера стоимости товаров и конфискация, - прокомментировал Константин Пеньков, заместитель начальника отдела административных расследований Уссурийской таможни.

Как сообщает пресс-служба Дальневосточного транспортного управления, охота на моржей запрещена во всем мире. Обитающие в России подвиды этих морских млекопитающих занесены в Красную книгу РФ. Перевозка через границу, как и торговля поделками из костей моржа регламентируется международной конвенцией СИТЕС.