2019-05-21T10:29:54+03:00
Общество

Участники VIAS-2019 рассказали о своих достижениях в прямом эфире открытой студии радио «Комсомольская правда» - Приморье»

18 и 19 мая на территории ТРК «Приморское кольцо» прошел международный автосалон VIAS-2019
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во Владивостоке завершил свою работу международный автосалон VIAS-2019. Радиостанция «Комсомольская правда» - Приморье» также была представлена в выставочном центре автосалона. Вещание с ТРК «Приморское кольцо» проходило в прямом эфире - до этого ни одна другая радиостанция не проводила ничего подобного на территории Приморья!

Здесь и сейчас, не выходя за пределы экспо-центра, спортсмены делились своими достижениями, а также планами на будущее. Представители компаний рассказывали о своих эксклюзивных предложениях и достигнутых договоренностях на полях VIAS-2019.

Уже после подведения итогов участники автосалона отметили, что работа открытой студии на подобных мероприятиях позволяет максимально быстро поделиться актуальными новостями и донести важную информацию о товарах и услугах до жителей Приморского края.

Это уже второе крупное городское событие, на котором радиостанция «Комсомольская правда» - Приморье» работает в формате открытой студии. Впереди - работа открытой студии на Тихоокеанском туристском форуме PITE-2019, который пройдет с 24 по 26 мая на территории кампуса ДВФУ на острове Русском.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Энергетики проводят осмотр объектов после циклона
Выставка катеров и яхт во Владивостоке Vladivostok Boat Show: как это было в 2019 году
Карантин из-за псевдочумы птиц ввели в селе в Приморье
ХК «Адмирал» возглавил якутский депутат Александр Смирнов
Энергетики ночью восстановили электроснабжение в Приморье
Жемчужину Владивостока - Токаревский маяк - берут под видеонаблюдение
Фонд «Восточный Порт» получил благодарность за помощь в сохранении культурного наследия страны
Энергетики восстановили электроснабжение большей части населённых пунктов Приморья
Синоптики рассказали, будет ли сегодня дождь во Владивостоке
Открытый турнир города по вольной борьбе собрал десятки юных спортсменов во Владивостоке
На следующей неделе непогода вновь нагрянет в Приморье
Чудом уцелели: в Приморье дерево чуть не раздавило машину и пешехода
Энергетики устраняют повреждения на энергообъектах в Приморье
Дальнобойщик-рецидивист остановил движение троллейбусов во Владивостоке
Ливень как двигатель тарифа: цены на такси резко взлетели во Владивостоке из-за сильного дождя
Сильные дожди обрушились на Приморье
«Дорога через разрушенный Владивосток»: столица ДФО стала ареной для знаменитой игры
Во Владивостоке перекрыли Светланскую, Золотой мост и Чуркин
Байкер попал в реанимацию после ДТП в пригороде Владивостока
Губернатор Приморья посадил деревья в парке под песню группы «Тату»
В Приморье перевернулся пассажирский автобус, семь человек получили травмы