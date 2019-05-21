Участники VIAS-2019 рассказали о своих достижениях в прямом эфире открытой студии радио «Комсомольская правда» - Приморье»

Во Владивостоке завершил свою работу международный автосалон VIAS-2019. Радиостанция «Комсомольская правда» - Приморье» также была представлена в выставочном центре автосалона. Вещание с ТРК «Приморское кольцо» проходило в прямом эфире - до этого ни одна другая радиостанция не проводила ничего подобного на территории Приморья!

Здесь и сейчас, не выходя за пределы экспо-центра, спортсмены делились своими достижениями, а также планами на будущее. Представители компаний рассказывали о своих эксклюзивных предложениях и достигнутых договоренностях на полях VIAS-2019.

Уже после подведения итогов участники автосалона отметили, что работа открытой студии на подобных мероприятиях позволяет максимально быстро поделиться актуальными новостями и донести важную информацию о товарах и услугах до жителей Приморского края.

Это уже второе крупное городское событие, на котором радиостанция «Комсомольская правда» - Приморье» работает в формате открытой студии. Впереди - работа открытой студии на Тихоокеанском туристском форуме PITE-2019, который пройдет с 24 по 26 мая на территории кампуса ДВФУ на острове Русском.