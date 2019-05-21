2019-05-21T09:50:36+03:00
Происшествия

В изоляции и без света: режим ЧС ввели в районе Приморья, который больше всего пострадал от мощного ливня

Дожди размыли дорогу к трем поселкам, а ветер оборвал провода ЛЭП и частично лишил людей электричества [фото]
Александра ШОПЕНКО
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Сильный дождь отрезал от «большой земли» три поселкаСильный дождь отрезал от «большой земли» три поселкаФото: 25.mchs.ru
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Последствия непогоды, которая обрушилась на Приморье вчера, 20 мая, до сих пор устраняют в Партизанском районе, в котором за сутки выпало больше месячной нормы осадков. Сильный дождь отрезал от «большой земли» поселки Партизан, Романовский ключ и Слинкино, а ветер оставил без света сотни людей. Из-за этого в Партизанском районе введен режим ЧС.

В Партизанском районе выпало 800 миллиметров осадков - больше месячной нормы Фото: 25.mchs.ru

В Партизанском районе выпало 800 миллиметров осадков - больше месячной нормыФото: 25.mchs.ru

Поселки отрезало из-за повреждения земляной насыпи моста и перелив через трубчатую переправу через ручей Теплый на автодороге Сергеевка-Партизан–Слинкино. Перелив составил 0,5 метра. В отрезанных поселках живет 184 человека, отключений электроэнергии и серьезных перебоев со связью не наблюдалось. Эвакуировать никого не потребовалось.

- Только что пришла информация, что на 16:00 завершено восстановление проезда к отрезанным поселкам. Он еще не идеальный, но уже сообщение есть. Продолжаются работы по отсыпке и грейдеровке дороги, - сообщили в отделе по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Партизанского района.

Дорогу продолжают восстанавливать 12 человек и 7 единиц техники Фото: 25.mchs.ru

Дорогу продолжают восстанавливать 12 человек и 7 единиц техникиФото: 25.mchs.ru

Также продолжается восстановление электроэнергии селах Новолитовск, Новая Сила, Голубовка, Перетино, Волчанец, Екатериновка, Боец Кузнецов, Владимиро-Александровское, Золотая Долина. Населенные пункты остались без света из-за обрывов на линиях электропередачи. Электричества на данный момент лишены около 200 домов.

Аварийно-восстановительные работы планируется завершить вечером 21 мая.

Поселки отрезало из-за повреждения земляной насыпи моста Фото: 25.mchs.ru

Поселки отрезало из-за повреждения земляной насыпи мостаФото: 25.mchs.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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