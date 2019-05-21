Для дела и души: международный автосалон прошел во Владивостоке

Владивостокский международный автосалон VIAS-2019 прошёл на «Приморском кольце» в минувшие выходные. Более тринадцати тысячи приморцев смогли увидеть новинки автомобильной индустрии, оригинальные и эксклюзивные экземпляры автомобильной техники, в том числе и тяжёлой, дрифт-шоу, пройти тест-драйвы, а также поучаствовать в развлечениях для всей семьи.

Организаторы позиционируют автосалон, как место для автопрофессионалов и автолюбителей. Так, в пятницу на VIAS провели деловые встречи, подписания договоров, семинары, а в субботу и воскресенье на автосалон ждали всех жителей и гостей Приморья, всех, кто любит автомобили, скорость и новые технологии. Подобные мероприятия - это прекрасная возможность для бизнеса узнать что-то новое, наладить контакты, поучаствовать в дискуссиях, а для поклонников автомобильной техники (причём вне зависимости от возраста!) автосалон стал большим и ярким праздником.

В уличной экспозиции автосалона были представлены новинки грузовой техники, в том числе собранной в Приморском крае. Притягивала внимание гостей VIAS и выставка stance-car – заниженных автомобилей. Пожалуй, самый частый вопрос, который слышали владельцы этих авто – «Как вы на них передвигаетесь по нашим дорогам?»

В рамках экспозиции дрифт-экспо на «Приморском кольце» представили свои боевые автомобили пилоты Российской дрифт-серии, а рядом, на трассе «Примринга» можно было посмотреть дрифт-шоу и прокатиться на дрифт-такси в парном заезде.

Самая дорогая и, вместе с тем, самая популярная у гостей автосалона экспозиция – выставка эксклюзивных автомобилей всемирно известных марок «Ламборгини», «Феррари», «Тесла». Такие автомобили – коллекционная редкость и их нечасто встретишь на улицах Владивостока. В нашем регионе они представленные в единичном экземпляре, а их цена исчисляется десятками миллионов. Сюрпризом для гостей VIAS стал боевой болид Формулы 3 – на таком начинали свою гоночную карьеру Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон.

В субботу 18 мая гости VIAS стали свидетелями нового мирового рекорда: «человек-гора» Иван Савкин при помощи одной только верёвки протянул грузовик массой 18960 кг.

Где, как не в самом автомобильном городе страны стоило проводить подобное мероприятие! Владивостокский международный автосалон подтверждает: в нашем регионе любят и ценят хорошую технику.

Официальный сайт события - vias-expo.ru.