2019-05-22T11:31:10+03:00
Происшествия

Муж узнал об измене супруги из штрафа о превышении скорости в Приморье

Рассвирепевший мужчина грозился убить свою благоверную
Александра ШОПЕНКО
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Разрушивший семью снимок муж увидел на телефоне в приложении «Штрафы»Разрушивший семью снимок муж увидел на телефоне в приложении «Штрафы»Фото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Житель Находки уличил свою жену в измене, увидев ее на фото с другим мужчиной. Причем снимок сделали не друзья супружеской пары и даже не частный детектив, а банальный фоторадар ГИБДД – машина, в которой сидела женщина с незнакомым мужчиной, нарушила правила дорожного движения.

Разрушивший семью снимок муж увидел на телефоне в приложении «Штрафы». 32-летний мужчина попытался залечить душевные раны спиртным, но стало только хуже. Разозлившись на жену, он напал на нее и начал бить. Удары прилетели по лицу и голове женщины. Побои мужчина сопровождал угрозами убить супругу.

- С учетом сложившейся обстановки, в том числе агрессивного поведения супруга, нахождения его в состоянии алкогольного опьянения, у потерпевшей имелись все основания опасаться, что разъяренный муж перейдет от угроз к действию, - добавили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В итоге женщина обратилась в полицию. В отношении ее мужа возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы». Максимальное наказание – до двух лет тюрьмы. Материалы дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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