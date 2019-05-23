Владивосток стал беговой столицей России

Не зря стояли в пробках. По итогам прошедшего 19 мая всероссийского полумарафона «ЗаБег» Владивосток признан беговой столицей России. Владивостокские любители пробежек в командном зачете показали наилучший результат в стране, набрав 35,49 баллов.

Всего же участниками массового забега в приморской столице стали более 3 тысяч человек.

В этом году акция объединила 19 российских городов. В 2019 году в ней приняли участие около 70 тысяч бегунов. Одновременно по всей стране участники массового забега синхронно преодолевали дистанции в 2, 5, 10 км и полумарафон 21,1 км.

Участниками массового забега в приморской столице стали более 3 тысяч человек. Фото: Евгений Кулешов, пресс-служба мэрии Владивостока

Фишка «ЗаБега» не только в одновременном старте. Во Владивостоке из-за этого мероприятие началось после четырех вечера - подстраивались под запад страны. Но и в том, что в итоге по совокупности показателей на целый год один из городов-участников провозглашается столицей.

Критериев три: средний показатель дистанции, преодоленной всеми участниками города, соотношение участников «ЗаБега» к общему населению города и средняя скорость бега. Акция проводится в третий раз, и Владивосток постоянный участник. В 2017 году краевой центр занял второе место, в 2018 – третье. Первое оба раза принадлежало Казани. И вот впервые, став сначала столицей Дальнего Востока, Владивосток получил статус еще и беговой столицы России.

Праздник спорта в дальневосточной столице. Фото: Евгений Кулешов, пресс-служба мэрии Владивостока

Примечательно, что в забеге принимают участие как профессиональные спортсмены, так и любители разных возрастов. Так, во Владивостоке самому младшему участнику в этом году было семь лет, а старшему - 94 года.