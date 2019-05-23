Генеральный директор группы компаний «САМАНГАН» Вячеслав Колягин: Мы делаем мир чище!

В Приморье состоялся международный автосалон VIAS-2019. Масштабное и значимое для региона событие прошло на территории туристско-рекреационного кластера «Приморское кольцо». Гости мероприятия смогли оценить новинки индустрии и автопромышленности, устроить тест-драйвы на различных авто, освоить парный дрифт и даже прокатиться на «пылесосе». В рамках открытой студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» о новинках в сфере производства и поставок спецтехники рассказал генеральный директор группы компаний «САМАНГАН» Вячеслав Колягин.

Подметально-уборочная машина, на которой можно покататься, стала изюминкой экспозиции, представленной группой компаний «САМАНГАН» на VIAS-2019. Уборочная техника приковала внимание не только самых маленьких гостей, но и взрослых, у которых появилось много вопросов об этой и других машинах. Ведущие открытой студии радио «КП» узнали о компании, и ее производстве.

«Мы делаем мир чище!» – именно такой лозунг использует группа компаний «САМАНГАН», офисы которой находятся в различных регионах России, но само производство расположено во Владивостоке. Профильным направлением компании стало производство и поставка уборочной и коммунальной техники, начиная от техники для использования в ограниченных пространствах и заканчивая большими машинами для дорожного хозяйства. На автосалоне SAMANGAN представила несколько экземпляров, среди которых и самый маленький «пылесос», полюбившийся зрителям. Модель, оснащенная несколькими датчиками, предотвращающими столкновение, с грациозностью курсировала рядом со спортивными авто и любопытной публикой. Среди ее преимуществ представители компании выделили, маневренность, маленькие габариты и экономичность. Электрическую машину можно использовать в любых условиях, в том числе в закрытом пространстве, в отличие от дизельных и бензиновых двигателей.

- Если посчитать финансовую составляющую, то заметно, что электрическая техника выходит дешевле в обслуживании и эксплуатации. Такие модели пользуются спросом у тех компаний, которые привыкли считать деньги. Также в условиях ограниченного пространства компактные модели позволяют решать задачи существенно быстрее, чем ручной труд. Компактные подметально-уборочные машины к тому же легко управляются. На выставочном образце, например, с легкостью катались дети, - отметил директор группы компаний «САМАНГАН» Вячеслав Колягин.

Естественно, что умная уборочная машина заинтересовала многих гостей площадки. Одним из самых популярных вопросов к представителям компании стала стоимость техники.

- Все привезенные на VIAS-2019 машины - действующие. Мы специально не выставляли только что произведенные образцы, а просто взяли технику у клиентов компании. Это сделано для того, чтобы люди могли оценить качество производимой нами продукции, которое видно только после того, как машина поработала, - рассказывает Вячеслав Колягин. - Стоимость техники варьируется от 100 тысяч рублей до 16 миллионов в зависимости от функций. При этом дорогостоящий аппарат также был представлен на выставке, его смогли рассмотреть все желающие. Уборочная машина Владивостокского морского торгового порта трудится на одном из терминалов, убирая каждые три часа образовавшуюся угольную пыль. Благодаря положительным отзывам клиентов, подобные машины сейчас стали популярны в разных регионах России. Первые машины из этой серии «тяжелой артиллерии» для уборки были поставлены в 2016 году в порты Находки, после этого похожие экземпляры отправились на Камчатку и Сахалин. Сейчас есть заказы из Казахстана, география поставок продолжает расширяться. В планах руководства - обеспечение уборочной техникой основных стивидорных компаний страны. Так как компания производит не только уборочные машины, но и машины пылеподавления, пушки пылеподавления и оснежения, а так же полный спектр навесного оборудования для спецтехники, то потенциальные клиенты всегда смогут найти то, что их заинтересует. К слову, многие вещи производятся только группой компаний «САМАНГАН» и не имеют аналогов на Российском рынке.

Однако клиентами компании являются не только коммерческие структуры, но и муниципальные предприятия, которые так же в рамках государственного заказа приобретают различную уборочную технику. К примеру, только в прошлом году в различные регионы ДВФО было поставлено порядка 15 вакуумных подметально-уборочных машин для уборки городских территорий.

- Так как наша техника производится во Владивостоке с использованием российских комплектующих и материалов, то мы прошли все необходимые процедуры и собрали все бумаги, чтобы наши машины могли поставляться в рамках государственного заказа. Кстати, многие люди на выставке были очень удивлены тем, что во Владивостоке есть такое производство, и машины не хуже чем у японцев. - прокомментировал Вячеслав Игоревич вопрос радиослушателей относительно машин компании, которые работают в Хабаровске.

В линейке группы компаний «САМАНГАН» представлен практически полный спектр коммунальной техники, среди которых поливомоечные, вакуумные машины, мусоровозы и другие модели. Специалисты фирмы стараются найти индивидуальный подход к каждому клиенту. Поэтому при составлении технического задания и при производстве машин, в первую очередь, учитывается желание заказчика и его конкретные цели. Все модели можно в любое время модифицировать и совершенствовать.

– При производстве мы всегда ориентируемся на российский сортамент. К примеру, в нашей технике используются гидромоторы, насосы и гидравлика европейских производителей с мировым именем для увеличения срока гарантии. Но все детали взаимозаменяемы на российские аналоги при желании заказчика. Таким образом, при завершении гарантийного срока, клиент может самостоятельно приобрести запчасти российского производства, которые продаются во многих специализированных магазинах.

Рассказал Вячеслав Колягин и об уборочной технике других производителей, которая используется на дорогах общего пользования и вызывает много нареканий. По мнению специалиста, столбы пыли, тянущиеся за машинами, накрывающие все вокруг, не что иное, как ошибки при эксплуатации. У всех моделей разное предназначение, и это нужно учитывать. Также необходимо обращать внимание на погодные условия и профессиональные навыки человека, управляющего техникой.

Узнать весь ассортимент компании можно во Владивостоке, по адресу Фанзавод, 18 или по бесплатному телефону 8 800 555 07 82, где клиентов проконсультируют грамотные специалисты. Также познакомиться с каталогом и лидерами продаж, желающие могут на официальном сайте фирмы.

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