В «Ночь музеев» жители Приморья прикоснулись к тайнам искусства

В Приморской картинной галерее публика увидела, как рождается картина.Фото: Сергей ТАРАСОВ

Концертное исполнение и исторические костюмы создали необыкновенное настроение в анфиладах галереи.Фото: Сергей ТАРАСОВ

18 мая по всему миру прошла ежегодная акция «Ночь музеев». Галереи, арт-площадки и музеи подготовили для миллионов посетителей специальные программы, выставки и мастер-классы. К акции традиционно присоединился и Приморский музей имени В. К. Арсеньева.

Дети были в восторге от программы, подготовленной в музее имени Арсеньева.Фото: Сергей ТАРАСОВ

Несколько тысяч приморцев и гостей края посетили музейные экспозиции. Особенным интересом пользовалась коллекция знаменитых ивановских ситцев. Многих привлекли специально подготовленные авторские экскурсии по Залу оружия, по воссозданному древнему захоронению с Аллей духов и «Легендарной гробницей Князя Эсыкуя», по залам этнографии и археологии. Дети обучились рисованию орнаментов на ткани и приняли участие в мастер-классе по каллиграфии «Что написано пером».

Мастер-класс по каллиграфии пользовался большим успехом.Фото: Сергей ТАРАСОВ

Все желающие послушали «Сказки с молоком» под открытым небом. Многие с удовольствием познакомились с архитектурой Владивостока во время пешеходной экскурсии.

Ивановские ситцы - настоящие произведения искусства.Фото: Сергей ТАРАСОВ

Многолюдно было в «Ночь музеев» и в залах Приморской краевой картинной галереи. Гвоздем программы, несомненно, стала выставка одного шедевра «Закат в степи» кисти выдающегося русского живописца Архипа Ивановича Куинджи. Кстати, увидеть полотно возможно до 14 июля.

«Ночь музеев» привлекла посетителей всех возрастов.Фото: Сергей ТАРАСОВ

- Специально для этой даты нами подготовлено множество сюрпризов и открытий, костюмированные экскурсии, интерактивные программы, квесты и многое другое, - рассказали в галерее. - Гости посмотрели театральные постановки, зажигательные выступления танцевальных коллективов, приняли участие в мастер-классах.