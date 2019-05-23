Приморская хирургия повышает уровень оказания помощи пациентам

В лечебные учреждения Приморского края продолжает поступать медицинская техника, необходимая для более высокого уровня оказания помощи пациентам. Оборудование приобретается за счет федерального и краевого бюджетов в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы. Выделены также средства из Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Губернатор края Олег Кожемяко не раз подчеркивал, что сферу здравоохранения ждет модернизация, и она коснется всех направлений медицины Приморья:

- Мы делаем шаги по обеспечению лечебных учреждений диагностическим оборудованием для выявления заболеваний на ранних стадиях. Важно, что пациенты теперь смогут проходить качественное обследование, а врачи - работать в комфортных условиях.

Лазер вместо скальпеля

Новейшее оборудование для диагностики и лечения лор-заболеваний поступило во Владивостокскую клиническую больницу № 1. Профильное отделение клиники известно в Приморье высочайшей квалификацией докторов и хорошей оснащенностью. Теперь же врачам будет легче решать самые сложные проблемы со здоровьем пациентов. В этом им помогут оториноларингологическая лазерная установка и операционный микроскоп.

- Новая медтехника дает нашему отделению ряд преимуществ - она позволяет выполнять операции уже другого, более высокого уровня, - рассказал главный врач больницы Евгений Шестопалов. - Все работы по установке и наладке уже завершены.

Евгений Шестопалов. Фото: Олег БЕЛОВ

Как пояснили специалисты, лазерная хирургия как метод обладает несомненными преимуществами перед другими хирургическими видами лечения. Режимы излучения не оказывают вредного влияния на организм в целом, а лазерное воздействие на слизистую оболочку полости носа и глотки максимально щадящее. Это способствует более благоприятному процессу лечения и ускорению выздоровления. Как правило, после таких лазерных операций не нарушается трудоспособность, редко возникают осложнения, а значит, обычно не возникает необходимости в применении антибиотиков и обезболивающих препаратов в послеоперационном периоде.

Помимо оборудования для ЛОР-отделения, клиника получила еще и эндоскопическую стойку для оценки функции глотания в отделение реанимации и интенсивной терапии, острого нарушения мозгового кровообращения.

Диагностика и лечение в комплексе

Новый цифровой ангиографический комплекс стоимостью свыше 40 миллионов рублей установлен в краевой клинической больнице № 1. Современнейшее оборудование позволяет на более высоком уровне выполнять сложнейшие операции пациентам нейрохирургического, урологического профилей и операции по профилю «сосудистая хирургия». Он дает возможность быстро диагностировать сердечно-сосудистые патологии, с большой точностью определять место их положения и степень поражения.

- С помощью ангиографа врач в реальном времени наблюдает на экране монитора состояние вен и артерий внутренних органов, головы и нижних конечностей пациента, видит проводимые хирургические манипуляции, - пояснил главный врач краевой клинической больницы № 1 Андрей Попов. - Ангиограф полностью автоматизирован. Все расчеты выводятся на монитор: степень сужения и диаметр сосудов, кардиограмма, давление и другие параметры. Весь процесс записывается и сохраняется в компьютере, затем архивируется.

Андрей Попов. Фото: Олег БЕЛОВ

Кстати, ангиографический комплекс, поступивший на вооружение врачей первой краевой больницы - второй по счету. Современное оборудование в кардиологии используется в кардиологическом отделении. Тысячи пациентов благодаря ему спасены от инфаркта миокарда. Теперь возможности врачей станут шире.

Безупречная стерильность

В начале мая после ремонта приступили к работе с полной загрузкой новые операционные во Владивостокской клинической больнице № 4.

В отремонтированных помещениях установлено новое профессиональное оборудование. В каждой операционной - два стола, что дает возможность одновременно вести четыре операции. Новая планировка позволила разделить «чистые» и «грязные» зоны, выделить отдельные помещения для хранения стерильных инструментов и материалов. Помимо соблюдения санитарно-гигиенических требований, это создает и комфортную среду как для пациентов, так и для персонала. Упрощена транспортировка больных и подготовка врачей и медсестер к операциям.

- Каждую операционную оснастили бактерицидными рециркуляторами «Тион», которые не только обеззараживают, но и комплексно очищают воздух от пыли, аллергенов, вредных веществ и запахов, - отметила главный врач дальзаводской больницы Елена Новицкая.

Елена Новицкая. Фото: Олег БЕЛОВ

Хирургическое отделение Владивостокской клинической больницы № 4 оказывает экстренную и плановую помощь населению и специализируется на проведении операций на органах брюшной полости и грудной клетки. Отделение рассчитано на 50 койко-мест. В прошлом году врачи клиники провели 720 операций, из них более 100 - по заболеваниям, связанным с грыжами, так как на базе больницы с 2013 года действует «Центр лечения грыжи». Новые операционные позволят не только повысить качество оказания медицинских услуг, но и задействовать весь кадровый потенциал хирургического отделения за счет увеличения объема проводимых операций.

Внимание детям

Губернатор Приморья Олег Кожемяко недавно посетил Детский краевой онкогематологический центр. Во время визита он пообщался с медперсоналом, родителями детей и подарил игрушки юным пациентам медучреждения.

По словам заведующей центром Людмилы Минкиной, на данный момент в учреждении есть все необходимое медицинское оборудование:

Людмила Минкина. Фото: Олег БЕЛОВ

- Центр оснащен переносными УЗИ и рентген-аппаратами, «счетчиками капель», полностью укомплектована реанимация. Обеспеченность отделения врачебными кадрами составляет почти 90 процентов, - сказала она.

- Будем со своей стороны вам помогать, в том числе через благотворительные фонды. Сейчас появятся многофункциональные кровати, - подчеркнул губернатор.

Специалисты Детского краевого онкогематологического центра применяют современные протоколы лечения. Это позволило в течение последних трех лет иметь стабильно низкие цифры детской смертности и выход в длительные ремиссии в 70-75 процентах случаев.

Конкретно!

По словам директора департамента здравоохранения региона Виктора Фисенко, в текущем году предусмотрено приобретение 1135 единиц оборудования для медучреждений края. Финансирование сферы здравоохранения из всех источников составит порядка трех миллиардов рублей. 170 миллионов рублей будет направлено на приобретение передвижных медицинских комплексов для обследования жителей отдаленных районов. Еще более 700 миллионов рублей запланировано на проведение капитального ремонта в 40 учреждениях. 413 миллионов рублей из федерального бюджета планируют направить на оснащение медицинским оборудованием краевого онкодиспансера, онкологических отделений «тысячекоечной» больницы и детской краевой клинической больницы № 1. 327 миллионов рублей краевых средств направят на оснащение пяти центров онкологической помощи на базе поликлиник Арсеньева, Лесозаводска и Находки.

Кстати

С 2019 года на территории края реализуется восемь федеральных проектов: «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Развитие детского здравоохранения Приморского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Развитие информационных технологий», а также «Старшее поколение» и «Укрепление общественного здоровья» в рамках нацпроекта «Демография».