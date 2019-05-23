«Из-за сильных насмешек в детстве я хотела резать вены»: красотка из Владивостока борется за титул «Мисс MAXIM»

Жительница Владивостока Наталия Тюкавкина, пожалуй, является воплощением мечты многих девушек. Красивая 28-летняя обладательница сногсшибательной фигуры не стесняется выкладывать в социальные сети откровенные фотографии, демонстрируя свои достоинства. Но так было далеко не всегда – в детстве Наталие изрядно доставалось от сверстников из-за раннего созревания организма.

Девушка не стесняется выкладывать в социальные сети откровенные фотографии, демонстрируя свои достоинстваФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Мои фотографии примерно совпадают с тематикой журнала, поэтому решила принять участие в конкурсе. Выложила в социальные сети фотографии с хэштегом, потом мне прислали анкету, которую я заполнила и отправила вместе с фотографиями организаторам. Сейчас я нахожусь на 27 месте в топ-100, и, если честно, для меня удивительно, что про меня говорят и пишут, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Наталия Тюкавкина.

НЕ КАК ВСЕ

Сейчас в чувственной красотке на фотографиях сложно увидеть когда-то закомплексованную девочку, которая с целью добиться идеальной фигуры начала заниматься легкой атлетикой. Но волею судьбы Наталие пришлось столкнуться с насмешками от сверстников, что едва не привело к трагедии.

Вскоре девушка отправится на фотокастинг, по итогам которого будет отобрана десятка лучшихФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- У меня настолько рано начала расти грудь, что мое подсознание ребенка не воспринимало свое тело. К тому же я была достаточно пухлым ребенком, поэтому решила записаться на легкую атлетику. Когда я ходила на секцию, надо мной начали смеяться так, что в какой-то момент я побежала домой резать вены. Это был очень страшный период в моей жизни. И вот, когда я сидела в ванной, хорошенько подумала, поразмыслила, перестала ходить на легкую атлетику и начала бегать самостоятельно. Было неуютно, казалось, что все люди вокруг наблюдают за мной, но на самом деле посторонним по большей части на тебя плевать. Им становится не все равно, когда ты достигаешь какого-то успеха. Тогда люди начинают изливать на тебя гадости, - продолжает Наталия.

ПОГОВОРИ С СОБОЙ

С тех пор жизнь девушки изменилась – комплекс, который сидел очень глубоко и разъедал изнутри, был побежден. И своим примером Наталия хочет доказать: жить в гармонии с собой - реально, главное – быть честным со своим внутренним Я, не слушать посторонних и идти к своей цели.

В детстве Наталие изрядно доставалось от сверстников из-за раннего созревания организмаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Я в итоге перестала стесняться себя, и теперь нахожусь в гармонии с собой, веду себя так, как хочу, надеваю то, что хочу и живу так, как хочу. Да, у меня совсем немного друзей, но зато я никому не вру и абсолютно честна с собой. Самое главное, что моего мужа абсолютно все устраивает. Кто-то скажет: «Ничего себе ей повезло, такие данные с детства», а другие с такими же комплексами не могут найти гармонию с собой, поэтому просто нужно научиться спрашивать себя чего ты хочешь, - делится Наталия.

Конечно, от неконструктивной критики и негативных комментариев девушке полностью отрешиться не удалось. Некоторые даже задевают Наталию до глубины души. Рецепт от такой напасти – поддержка родных и близких.

Своим примером Наталия хочет доказать: жить в гармонии с собой - реально, главное – быть честным со своим внутренним ЯФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сейчас Наталия Тюкавкина занимает 27 строчку «горячей» сотни. Главный приз конкурса – появление на обложке сентябрьского номера MAXIM. Вскоре девушка отправится на фотокастинг, по итогам которого будет отобрана десятка лучших. Победительницу определят 16 июля в Москве.