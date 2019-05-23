Ямы на трассе Владивосток – Находка «лечат» грязью

«Примавтодор» признался, что вынужден заделывать ямы на разбитой трассе Владивосток – Находка грязью. Меру назвали временной, пока не начнется капитальный ремонт. Расчет на то, что, пока нет дождя, грязь станет коркой и дорога будет казаться ровнее.

За увлекательной работой дорожников застал депутат Законодательного собрания Приморского края, журналист Дмитрий Новиков, который ехал во Владивосток из Фокино и не смог не остановиться перед ноу-хау.

- Все претензии к начальству, - заявили дорожники, увидев депутата с камерой. - Прекращайте, что за показуха, мы виноваты? Нам что насыпали, то и делаем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/710508" frameborder="0"></iframe> В Приморье дороги выравнивают грязью.

Но депутат не удовлетворился ответом и поехал в управление шкотовского филиала «Примавтодора», где застал главного инженера. Елена Арефьева подтвердила, что работы ведутся грязью, но это временные мероприятия, так делается, чтобы автомобилисты не разбивали машины в ямах, пока до них дойдет ремонт.

- Это не ямочный ремонт, мы подсыпаем, чтобы люди всего-навсего могли проехать. Грязь, щебень, глина – чтобы оно укаталось, пока дождя нет, и стало коркой. Больше нечем подсыпать. Если просто так щебень засыпать, он выскочит. Вы же видите – выкрашивается асфальт. Эти пучины потом будем выкапывать экскаватором, менять грунт под щебень и заделывать асфальтом, - рассказала главный инженер шкотовского филиала «Примавтодора» Елена Арефьева.

Эти самые пучины, которые, как объясняют дорожники, нужно выкапывать, - это большая проблема. Построенная в пошлом веке трасса не выдерживает большегрузы и буквально расплывается под их колесами. В асфальте появляется колея и пучины, об которые легковые машины потом задевают днищем. Такие участки приходится до ремонта буквально выкапывать, от этого трасса становится еще менее проходимой. А ведь Артем - Находка - порт Восточный протяженностью 168 километров - это часть международного транспортного коридора. Но по данным на конец прошлого года, нормативам не соответствовало больше половины этого пути.

Параллельно старой трассе сегодня возводится новая, бетонная, которая рассчитана на большие нагрузки. Участок в обход Артема уже открыт, а в следующем году планируют сдать новый – от Артема до Большого Камня. Однако большегрузы со стройматериалами для новой трассы сейчас ездят по старой, тем самым разбивая ее еще сильнее.