Расплатись по частям

Для некоторых потребителей коммунальных услуг утро не всегда, как говорится, начинается с кофе. Иной раз приморцы просыпаются не по будильнику. А все потому, что злостных неплательщиков, имеющих порядка двух неоплаченных квитанций за горячую воду и отопление, рано утром могут посетить судебные приставы. Такая встреча обычно заканчивается арестом имущества. На временное хранение отправляется, как правило, бытовая техника: телевизоры, компьютеры, микроволновые печи и др.

Это одна из крайних мер, применяемых к злостным неплательщикам. Начисление пеней, суды, удержание долга из зарплаты должника, отключение горячего водоснабжения, запрет на выезд за границу, арест банковского счета и многое другое - вряд ли все это обрадует должника. Однако юристы Приморской генерации вынуждены прибегать к ряду мер в отношении злостных неплательщиков, чтобы вернуть деньги за оказанные коммунальные услуги, ведь своевременная оплата квитанций важна как для компаний, так и для самих потребителей.

«По данным на 1 мая долг как физических, так и юридических лиц перед энергокомпанией в крае близок к 3 млрд рублей. Потребителям важно помнить, что оплата за оказанные услуги теплоснабжения - единственная возможность успешно подготовиться к следующему отопительному сезону, провести ремонтную кампанию и, как следствие, и в дальнейшем оказывать качественные коммунальные услуги», - рассказал заместитель директора по сбытовой деятельности филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Валерий Червонный.

При этом специалисты Приморской генерации понимают, что причины неоплаты коммунальных счетов могут быть разными, в том числе отсутствие возможности сразу и полностью погасить долг. На протяжении многих лет компания предлагает решить проблему, заключив соглашение о реструктуризации долга. Это позволяет оплачивать его равными частями в течение года, а подача судебного иска приостанавливается.

«Соглашение о реструктуризации - это возможность рассчитаться с филиалом «Приморская генерация» за потребленные ресурсы частями, то есть поэтапно погасить свою задолженность. Срок такого договора обычно составляет до 12 месяцев, однако при тяжелом материальном положении период может быть увеличен. После заключения договора и в случае его исполнения потребитель будет защищен от начисления пеней, судебных исков и визитов судебных приставов», - рассказала начальник отдела судебной практики СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» Юлия Кабановская.

Для заключения соглашения необходимо обратиться в клиентский офис с паспортом и документом, подтверждающим право собственности на квартиру по следующим адресам:

Приморский край, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 8 (Пн.-Пт. 08:00-18:00 ч., Сб. 09:00-17:00 ч., без перерыва).

Приморский край, г. Владивосток, ул. Фирсова, 4 (Пн.-Пт. 09:00-18:00 ч., без перерыва).

Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 45 (Пн.-Пт. 09:00-18:00 ч., без перерыва).

Приморский край, г. Владивосток, ул. А. Щетининой, 2, лайт-офис, 3-й этаж ТЦ «Снеговая падь» (Пн.-Пт. 09:00-17:00 ч., перерыв 13:00-14:00).

Приморский край, г. Владивосток, Океанский пр-т, 101а (Пн.-Пт. 09:30-18:30 ч., Сб. 10:00-13:00 ч., без перерыва).

Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, ул. Экипажная, 107 (Пн.-Пт. 09:00-18:00 ч., перерыв 13:00-14:00).

Приморский край, п. Трудовое, ул. Лермонтова, 36 (Чт. 09:00-18:00 ч., перерыв 13:00-14:00).

Приморский край, п. Трудовое, ул. Лермонтова, 77 (Пн.-Пт. 09:00-17:00 ч., перерыв 13:00-14:00).

А также на телефон Единого информационного центра ПАО «ДЭК» 8-800 -100-3-777 (звонок бесплатный).