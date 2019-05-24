Как журналист «Комсомолки» искала в себе потустороннюю силу на кастинге экстрасенсов

Помню, как в детстве мы семьей собирались перед экраном телевизора на просмотр мистического шоу «Битва экстрасенсов». Несмотря на то, что семья у меня среднестатистическая, то бишь в магию не верящая - увлеченно смотреть в экран нам этот факт ни капельки не мешал. У каждого родственника был свой любимчик-участник, и, бывало, жаркий спор в конце программы разгорался не только между экспертами в телевизоре, но и в нашем доме.

Интерес к программе возник с первых серий сезона - когда участники проекта проходили испытания. Всегда казалось, что «ну вроде бы и я так могу угадать, что там за чудо-юдо за шторкой сидит». И вот, спустя годы мне в действительности свезло попасть на кастинг проекта.

Первый шаг

В комнате играла расслабляющая музыка для медитации, а в центре находилась дверь, на которую я поглядывала с опаской. Если вы когда-нибудь проходили аттракцион «комната страха», то поймете те чувства, с которыми я на нее смотрела - опасение и предвкушение. Ведь я, не обладающая экстрасенсорными способностями, не видела сквозь деревянные двери, потому и понятия не имела, что там такое за ней может быть.

Отбор на магическую битву среди приморцев проходил в гостиничном комплексе, на втором этаже. Когда я зашла в зал ожидания, в нем находилось пять человек: четверо из команды организаторов и одна черноволосая девушка в костюме-двойке и кедах. Последняя - явно участница, ожидающая своей очереди.

Спустя время брюнетку запустили в комнату испытаний.

В ожидании своей очереди (время на прохождение не лимитировано) я немного расспросила Ольгу Туркину - представителя телеканала ТНТ во Владивостоке - о правилах мероприятия. На момент, когда я пришла, кастинг длился уже около двух часов и прошло 4 человека.

Мне дали заполнить два документа: анкету участника и разрешение на видеозапись испытания.

Содержание анкеты давало понять, что этот отбор не на стандартный конкурс талантов. Помимо формальных пунктов в бланке нужно было ответить, к примеру, на такой вопрос: «как участник себя позиционирует - экстрасенс, ведьма, медиум, шаман» и прочее. Также нужно было рассказать о своем магическом опыте.

Одним словом - напишите о себе то, о чем хотите заявить создателям проекта, гласила подсказка из анкеты. А мне, обычному человеку, что написать? Самый мой удивительный магический опыт ждет меня в соседней комнате.

Я отложила бланк в сторону.

В третий раз во Владивостоке прошел кастинг в шоу «Битва экстрасенсов». Фото: Анастасия Дорожняк

Мое новое чернокнижное прошлое

Меня пригласили пройти в комнату. Ничего сверхъестественного в ней не было - в центре стоял стул для участников, напротив него - фотоаппарат для видеохроники. За камерой должен был стоять оператор, но на мне, видимо, заранее поставили крест, так что он отошел передохнуть.

У меня была задача - вести себя как участница кастинга. Поэтому как только я села на стул, началась «магия».

- Как давно вы в себе открыли экстрасенсорные навыки? - спросила Юлия Белова, кастинг-менеджер проекта и интервьюер.

Ответ подразумевал временной промежуток с подробностями события.

Мое сознание выдало историю, которая со мной никогда не происходила. Лет пять назад я увидела карты таро в магазине, рядом с ними лежала тайная книга. О, обязательно книга, если бы рядом с картами стоял шаман, было бы неправдоподобно. В общем, я тогда стала делать расклады таро, гадать, значит. Кому гадать? Да, подружкам. А потом что? А потом знакомым знакомых. И пошло свое дело. Стартап, так сказать. И, знаете, в этот момент ко мне пришло осознание смысла слова «околесица».

- Были ли у кого-то в роду экстрасенсорные способности? - поинтересовалась интервьюер Юлия.

Единственный честный ответ: «если и были, то мои родители об этом почему-то умалчивают».

При воспоминаниях обо всем сказанном и «до», и «после», мне становится стыдно. На вопросы я старалась отвечать кратко, поскольку врать было нелегко. А в случае, когда еще и все окружающие в курсе, что ты выдумываешь - втройне тяжко. Не, в обеих ситуациях тяжело.

Способности начинают проявляться

- Приступим тогда к первому испытанию, - объявляет кастинг-менеджер Юлия.

Первому? Я бы назвала его вторым, засчитав интервью как первое.

Следующий этап был коронным в шоу «Битва Экстрасенсов». Внутри я пищала от восторга - мне дали на выбор запечатанные конверты.

Я взяла тот, что слева.

- Попробуйте описать, что находится на снимке внутри закрытого конверта. Если вы увидите человека или событие, нужно будет рассказать: в каких условиях было сделано фото и какой оно давности. Какая у него энергетика: живая, мертвая. Говорите обо всем, что увидите, - напутствовали организаторы.

Сперва я проверила конверт на непроницаемость. Участники могут делать абсолютно так же, кстати. Разве что тишком, а не внаглую, как я. Предмет был подвергнут всестороннему осмотру - ничего не видно. Пришла мысль «а вдруг там пусто?» Давай щупать - нет, в нем определенно лежала какая-то бумага.

Ладно, начинается игра на смекалку.

Интуиция подсказала, что внутри был цветной снимок двухгодичной давности. На нем европейская семья из 3-4 человек. Знаете, как на рекламных баннерах стоматологии - постановочное фото. Ах, все люди должны были быть обязательно живы, но делать вид, что счастливы. Что еще могу сказать? Пусть на фотокарточке преобладают зеленые тона.

- Если это все, то можете открыть конверт и посмотреть, - разрешает Юлия Белова.

Вообще. Ничего. Не угадала.

Фотокарточка выглядела так, будто была сделана в последние годы колонизации Кореи Японией, где-то в начале пятидесятых годов XX века. На ней запечатлен маленький мальчик азиатской наружности. Ребенок выглядел подавленным, за его спиной что-то висело. Не вглядываясь, я сперва приняла это за куклу, а потом поняла - младенец. Наверное, брат или сестричка.

Фото было болотно-зеленого оттенка. Нет, ну может все-таки что-то во мне есть от экстрасенсов, а?

Испытание конвертами вызвало неподдельный восторг. Фото: Анастасия Дорожняк

Саморазоблачение

Пристегните ремни, дамы и господа. Я тут живую энергетику пыталась считать.

- Расскажите все об этом человеке, - передо мной встала женщина из команды организаторов. Она участвовала в обсуждениях, поэтому я знала - работает на ТНТ-Владивосток.

Организатор была в цветочном платье до пола. На ней не было украшений, которые могли бы как-то подсказать, какое у нее семейное положение. А выдумывать чье-то прошлое оказалось сложнее, чем свое. Я предположила, что она замужем и у нее есть ребенок - девочка, а также в шутку сказала, что она входит в рабочую группу ТНТ-Владивосток.

Когда я прекратила гадать, она ответила, что действительно работает там, где я назвала. Неожиданный поворот, да?

Остальное я перечислила неверно.

По окончании всех испытаний было ощущение, будто бы я провалилась на зачете. Кастинг я, конечно, не прошла. Но зато теперь я точно знаю - волшебной силы у меня нет. Остаюсь журналистом.

Все видеоматериалы - интервью и испытания - впоследствии отправляют в главный офис в Москве. Там редакторы их смотрят и подводят итоги. Если кто-то из участников проходит, то его приглашают на главный кастинг в столицу.

Отбор экстрасенсов во Владивостоке длился один день, и в нем приняло участие несколько десятков человек. До этого он проходил у нас два раза - в 2015 и 2017 году.