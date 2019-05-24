2019-05-24T15:53:43+03:00
Экономика

«БКС Брокер» совместно с «БКС Банк» представили пакет «Брокер PRO»

Новая программа «Брокер PRO» от «БКС Брокер» «БКС Банк» - это премиальный пакет услуг для статусных клиентов, которые также получают и карту Visa Infinite
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Привилегии программы - бесплатное обслуживание с активами от 3 млн рублей, повышенный лимит выдачи наличных, переводы в валюте с минимальной комиссией. Также клиенты участвуют в выгодной бонусной программе, получая до до 10% бонусами за покупки в категориях «Авто», «Развлечения» и «Спорт и Красота».

«Мы стремимся предложить удобный, выгодный и полезный сервис в рамках одного пакета. Новая программа «Брокер PRO» относится к премиальному сегменту», – рассказал заместитель управляющего директора «БКС Брокер» Дмитрий Панченко.

«Брокер PRO» необходима тем, кто не хочет терять преимущества банковского обслуживания, занимаясь инвестициями. Это программа лояльности, и возможность быстрого ввода и вывода денег и т.д.

«Мы вложили в пакет все лучшие сервисы: получение наличных без комиссии в любой точке мира, БКС Бонус, привилегии платежной системы Visa, бесплатное годовое обслуживание и т.д. В планах – улучшать и развивать карту Брокер PRO, – подчеркнул руководитель дирекции розничного банковского бизнеса «БКС Банк» Илья Чернышев.

ООО «Компания БКС» входит в ФГ БКС, которая была основана в 1995 году и является одним из крупнейших брокеров на Московской бирже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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