Платите, или разберем машину: во Владивостоке активизировались вымогатели

«Счастливыми» обладателями листовок с угрозами сегодня стали автомобилисты Ленинского района Владивостока. Жильцы дома №6 по улице Нейбута, узнали, что их машины могут отправиться в разбор, в случае неуплаты дани неизвестным «доброжелателям». Целостность авто вымогатели оценили в 500 рублей, предусмотрительно оставив номер карты для перевода.

– Здравствуй, мой дорогой друг,– с уважением и добротой обратились к местным жителям самоуверенные мошенники.

– Я хочу сообщить тебе, что твоему прекрасному автомобилю осталось жить совсем недолго, так как в ближайшее время мы его разберем,– продолжили свои угрозы с неким лирическим отступлением злоумышленники.

– Если хочешь, чтобы авто остался цел и не вредим,– в этом месте орфография все же подвела довольно грамотного автора.

– Переведи в течение суток 500 рублей,– озвучили главное требование неизвестные.

Далее последовали угрозы о внесении авто в черный список и вычислении его дальнейшего местоположения. В завершении злоумышленники пожелали испуганным хозяевам машин – хорошего дня. По всей вероятности, чтобы окончательно не портить людям настроение в выходной.

Стоит отметить, что подобные листовки уже получали и жители других районов Владивостока. Мошенники надеются на доверчивость горожан, которые опасаются за свое имущество. Естественно, что банковские карты в этих случай оформляются на подставных лиц, поэтому найти истинных получателей платежа можно только с помощью полиции.

Вот такие записки получили жители Владивостока. Фото: инстаграм-паблик dpskontrol_125 rus

Корреспондент «КП»-Владивосток» уже обратился в банк, выпустивший карту, на которую вымогатели требуют перевести деньги. Сотрудники компании зафиксировали данные, для дальнейшей проверки. Однако для наказания злоумышленников всем пострадавшим от их действий, необходимо обратиться в полицию.