Ничего святого: представители «Пенсионного фонда» ограбили пожилую жительницу Владивостока

В квартиру 78-летний жительницы Владивостока нагрянули незнакомцы, представившиеся работниками Пенсионного фонда. Рассказывая о государственных реформах и обещая улучшить коммунальные условия, злоумышленники полностью получили расположение пожилой женщины, отключив у нее инстинкт самосохранения. После визита непрошеных гостей, «дитя войны» лишилась сбережений и золота.

Пожилая жительница дома № 54 на улице Карбашева, поплатилась за свою доверчивость сбережениями и золотом. Женщину, заставшую военные годы, ограбили в собственной квартире средь бела дня. Горожанка пустила в жилище приличных с виду людей, представившихся работниками Пенсионного фонда. Пока так называемый специалист государственной организации рассказывала хозяйке квартиры о полагающейся по закону печке, громко кашляя, чтобы отвлечь внимание, ее напарник прибрал к рукам все ценности, которые успел найти. После визита пенсионерка лишилась 45 тысяч рублей и золотых украшений, среди которых было и дорогое сердцу обручальное кольцо. Узнав о горе бабушки, родственники вызвали полицию. На месте происшествия уже побывали криминалисты, которые сняли отпечатки пальцев возможных преступников.

История, опубликованная в социальных сетях Приморья, нашла отклик среди местных жителей. Жители края делятся, что по подобной схеме мошенники работают в различных районах города и края. Злоумышленники проникают в жилища доверчивых стариков, оставляя их после визита с долгами или без средств к существованию.

– Я со Второй Речки, к нам тоже приходили. Мужчина запудрил бабушке мозги, сказав, что по Путинской программе, ветеранам ВОВ дают подарки – аппарат для лечения суставов. Подпишите, получите. Бабушка подписала, а он 50 тысяч стоит. Хорошо я успела домой вернуться и расторгнуть липовую сделку,– делится жительница Владивостока.

– К тестю приходили, таким же образом втулили, какой-то аппарат, а он почти слепой в 72 года. Жена успела вернуться и выгнала обманщика, – поддерживают приморцы.

Сейчас поиском мошенником занимаются сотрудники органов внутренних дел. По словам потерпевшей пенсионерки, на вид ее гостье 40-45 лет. Доброжелательница плотного телосложения и небольшого роста – около 155 сантиметров. Женщина была одета во все серое, на ногах светлые кроссовки. Посетительница с важным видом задавала вопросы о семейном положении, коммунальной плате и прочих житейских мелочах, «записывая» ответы в заранее заготовленный листик. Не исключено, что установить личности злоумышленников помогут камеры уличного наблюдения в округе. Жителям Приморья, пострадавшим от действий мошенников, стоит незамедлительно обратиться с соответствующим заявлением в полицию.

«КП»-Владивосток» ранее писала о еще одной уловке мошенников, на которую попались жители Владивостока. «Беременная» женщина, в домашней одежде, прошлась по подъезду, занимая разные суммы на лекарство, поездку в другой город и прочие нужды. Собрав «кругленькую» сумму, аферистка скрылась.

Под гипнозом: беременная мошенница обманула жителей Владивостока