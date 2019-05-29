В День города - без праздничного шествия: Владивосток отметит свой день рождения без перекрытия главной дороги

В 2019 году Владивосток отметит свой 159 день рождения. Каждый год на праздник перекрывают главные улицы дальневосточной столицы. Однако в этот раз традиционного шествия не будет. Подробнее - в материале «Комсомольской правды».

Информацию о том, что приморцы отметят 159-летие столицы без традиционного «променада» жителей города по одной из центральных улиц города-именинника, день корреспонденту «КП» подтвердили в пресс-службе администрации Владивостока.

«В связи с экономией бюджетных средств и для того, чтобы не ограничивать движение транспортных средств по центральной улице города, праздничное шествие в 2019 году не состоится. И нужно понимать, что главная цель - не только экономия средств. Все понимают, что сам формат шествия горожанам приелся. Было принято решение, что не в круглую дату можно обойтись и без шествия, для которого приходится перекрывать движение во Владивостоке, чиня дискомфорт всем», - рассказала Ирина Дмитриева, сотрудник пресс-службы города Владивосток.

Традиционное шествие в 2018 году. Фото: Архив «КП».

Увы, шествие - это единственное событие, на котором администрация Владивостока решила сэкономить. По официальной информации, на проведение Дня города в этом году в мэрии намерены потратить 3,5 миллиона рублей. На сайте Госзакупок размещена закупка от администрации Владивостока стоимостью 3,5 миллиона рублей на услуги по организации и проведению цикла мероприятий, посвящённых 159-летию со дня основания Владивостока. Кроме того на выступления известного артиста в администрации готовы потратить миллион рублей.

Также в пресс-службе города отметили абсолютно спокойную реакцию на информацию об отмене шествия в социальных сетях. Почти все пользователи согласились с этим решением и дали небольшие советы представителям администрации краевого центра. Однако радость, как говорится, длилась недолго: столкнуться с неудобствами автомобилистам придется уже в эту субботу, 1 июня. На несколько часов движение в районе улицы Корабельная набережная изменится в связи с очередным марафоном.