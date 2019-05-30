2019-05-30T05:23:33+03:00
Звезды

Образцы идеальной каллиграфии можно увидеть во Владивостоке

Лучшие работы по художественному «чистописанию» находятся на выставке в Приморском центре народной культуры.
Марина СМОРОДИНА
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Каллиграфия - настоящее искусство, которому можно научиться. Фото: Илья ФЕДОРОВ.Каллиграфия - настоящее искусство, которому можно научиться. Фото: Илья ФЕДОРОВ.
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В минувшую пятницу в выставочном зале Приморского народной культуры открылась выставка лучших работ и состоялось торжественное награждение победителей краевого конкурса русской каллиграфии «Ять». Организаторами мероприятия выступили Приморский краевой центр народной культуры, департамент культуры Приморского края, Морской гуманитарный институт МГУ им. адмирала Г. И. Невельского, КГАПОУ «Приморский краевой художественный колледж», храм Успения Божией Матери Владивостока, Дальневосточный филиал фонда «Русский мир».

В 2019 году в конкурсе участие приняли жители Приморского края из 10 муниципальных образований, а также из Иркутской области. Поступило больше 200 работ. Итоговая экспозиция собрала более 50 произведений каллиграфии, выполненных в различных техниках и жанрах - от дизайнерского шрифта до идеально написанных слов. Возраст участников варьируется от пяти до 73 лет.

- Интерес к конкурсу растет из года в год. Улучшается и качество присылаемых работ, - отметил организатор конкурса, заместитель заведующего отделом развития и поддержки народного творчества Илья Федоров. - В связи с цифровизацией текстов и уменьшением рукописных материалов данное направление искусства становится не только элитарным, но и модным.

Каллиграфия - не просто «чистописание», а настоящее искусство. Неслучайно все чаще в Приморье проводятся конкурсы по изысканному начертанию букв и слов, открываются курсы и проводятся мастер-классы. Так, совсем недавно во время акции «Ночь музеев» был проведен мастер-класс по каллиграфии в музее имени Арсеньева. И этот «урок» пользовался большой популярностью.

На выставке зрители могут увидеть самые лучшие образцы каллиграфии в различных номинациях: «Слово - образ», «Любимое четверостишие или цитата», «Инициал (заглавная буква) в рукописном тексте», «Шрифтовая композиция», «Экслибрис» и другие. Посетители экспозиции получат представление о культуре письма и, возможно, сами захотят научиться аккуратному, разборчивому почерку.

Выставка работает с 11.00 до 18.00 до 5 июня без выходных по адресу: Владивосток, ул. Пушкинская, 25. Вход свободный. Телефон для справок, а также для записи на экскурсию организованных групп по телефону: (423) 266-64-14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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