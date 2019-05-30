Приморье представило уникальные достопримечательности региона

Традиционная выставка Pacific International Tourism Expo (PITE-2019) развернулась в ДВФУ во время работы V Тихоокеанского туристского форума. В этом году участниками мероприятия стали 57 представителей стран АТР, регионов Дальнего Востока, авиакомпаний и ключевых предприятий туриндустрии. Большой интерес у гостей мероприятия вызвали стенды Китая, Японии, Республики Корея и особенно стенды ЮАР и острова Тайвань, которые впервые представили туристические маршруты своих стран на этой площадке.

Неизменной популярностью у посетителей пользовались стенды регионов Дальнего Востока, в том числе Приморского края. Организаторы постарались максимально показать природные и исторические достопримечательности, яркие культурные события, ради которых стоит специально приехать во Владивосток.

- Подобные мероприятия повышают имидж региона и способствуют продвижению туристических услуг партнеров. Мы уверены, что регион будет и дальше двигаться к новым достижениям и станет еще привлекательнее для гостей из других регионов и стран, - оценила PITE-2019 руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Высокая гостья вместе с губернатором Олегом Кожемяко осмотрели стенды участников PITE, в числе которых - регионы Макао, Японии, Вьетнама, Китая, ЮАР, Бурятии, Республики Корея и многие другие. Конечно, глава региона большое внимание уделил экспозициям городов и районов Приморья, ведь каждый муниципалитет имеет свою изюминку, какую больше нигде не встретишь.

Экспозиции «Восточного кольца России» дали представление о каждом дальневосточном регионе. Приморский край здесь презентовал гостям выставки ключевые туристические маршруты, учреждения культуры и искусства и крупнейших туроператоров.

Во время церемонии открытия PITE-2019 состоялось гашение коллекционных почтовых открыток, посвященное выставке.

- Проведение специального гашения во Владивостоке подчеркивает исключительную роль международной туристской выставки в развитии новых возможностей для жителей не только Приморья, но и всего Азиатско-Тихоокеанского региона, - отметил директор Макрорегиона Дальний Восток «Почты России» Максим Костин.

Сотни жителей Приморья смогли в дни работы выставки посетить экспозиции и выбрать себе путешествие, в которое отправятся в предстоящий сезон отпусков. Выставка организована в рамках госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы.