Долгостроям поставят барьер, а деньги дольщиков будут в безопасности

На прошлой неделе прошел семинар, посвященный изменениям законодательства в сфере жилищного строительства. Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства собрала на площадке администрации Приморского края застройщиков и представителей финансовых учреждений. То есть тех, от кого зависит, будет ли сдана многоэтажка в срок, а участники долевого строительства получат свои квадратные метры без обмана и переплат.

В чем разница?

История долевого строительства полна интриг, драматических ситуаций и тысяч обманутых дольщиков. Самой легкой потерей для граждан можно считать затянувшиеся сроки сдачи новостройки, из-за чего многие семьи были вынуждены лишние месяцы, а то и годы тратиться не только на финансирование строительства, но и на оплату съемного жилья. Зато компании-подрядчики чувствовали себя в полном шоколаде, ведь деньги от покупателей они получали сразу, а объект сдавали лишь через пару-тройку лет. По сути, граждане беспроцентно кредитовали строительные компании. При этом тратить их застройщик мог на свое усмотрение. Мог пустить на другой объект, а мог и вовсе вывести на собственные нужды. В этом-то и корень проблем. Конечно, большинство строительных предприятий «лохотроном» не занимались - в среднем больше 97 процентов объектов сдавались вовремя и без проблем. Но тем, кому не повезло в этой «лотерее», от позитивной статистики не легче.

С 1 июля на рынке вступят в силу два важных изменения. Во-первых, привлекать деньги граждан напрямую застройщики не смогут. Непосредственно застройщика финансирует банк, а не дольщики. Предполагается, что застройщик будет вкладывать в строительство 15 процентов собственных средств, а остальные даст банк в форме кредита. Взносы дольщиков будут храниться на эскроу-счетах. Это похоже на «копилку» в банковской ячейке: специальный счет в банке, на который с 1 июля 2019 года в обязательном порядке кладутся деньги покупателя квартиры для безопасного расчета с продавцом (застройщиком). Застройщик получает доступ к деньгам только после окончания возведения жилого комплекса. Это снимает все риски, связанные с недофинансированием проектов, и устраняет основную причину, почему, как правило, не вводятся в срок жилые дома. Если застройщик не сдает в срок дом, денежные средства дольщик забирает, ничего не теряя.

- Переход на проектное финансирование позволит обеспечить защиту прав дольщиков, что повысит доверие граждан к долевому жилищному строительству, а значит и его популярность. Застройщики же будут обеспечены стабильным источником финансирования проекта и перестанут зависеть от поступления средств участников долевого строительства, - уверен первый заместитель начальника Дальневосточного главного управления Банка России Максим Макаров, принявший участие в семинаре.

Максим Макаров. Фото: Олег БЕЛОВ.Фото: другой источник.

Банкиры к реформе готовы

Представители коммерческих банков также подтвердили свои намерения работать с застройщиками по линии проектного финансирования. Каждый из участников семинара рассказал о преимуществах предложений именно своего учреждения.

- Строитель должен строить, а не думать о том, за какие деньги он выполнит свои обязательства, - считает директор управления финансирования недвижимости Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» Михаил Бурукин. - Если дом достроен, то квартиры всегда будут проданы.

Управляющий директор приморского филиала АО «Банк ДОМ.РФ» по Сибири и Дальнему Востоку Анатолий Бондаренко подчеркнул возможность постоянного снижения кредитной ставки в зависимости от степени готовности объекта и наполнения эскроу-счетов средствами дольщиков. Он также выразил готовность обсуждать с застройщиками индивидуальные условия в рамках конкретного проекта.

- На сегодняшний день банковская система готова к проектному финансированию застройщиков. Банк России провел работу по созданию условий для бесперебойного перехода банков на новую схему финансирования долевого жилищного строительства, создана законодательная база. Сейчас застройщикам необходимо активизировать работу по подготовке и представлению в банки пакетов документов для получения кредитов, - подытожил Максим Макаров, представляющий главный банк России.

Конечно, банкиры могут и отказать застройщику в предоставлении кредита, если проект заведомо убыточный или в случае, когда застройщик замечен в систематическом нарушении ввода в эксплуатацию своих объектов, а также, если строительная компания погрязла в судебных тяжбах с контрагентами.

В рамках новой модели банки и застройщики - партнеры. Важно, чтобы обе стороны предпринимали усилия. У банков должен быть стандартизован процесс проектного финансирования застройщиков. Плюс придется усилить компетенции по оценке рисков строительных проектов.

Для застройщиков важно набрать опыт по подготовке проектов и отработать взаимодействие с банками. А с этим пока есть проблемы. К примеру, представитель группы компаний «Азимут» выразил надежду на то, что с переходом на проектное финансирование в строительные организации придут новые, высококвалифицированные специалисты.

Пока у застройщиков еще немало вопросов и нерешенных проблем, но они могут рассчитывать на всемерную поддержку со стороны государственных структур. Так, заместитель руководителя управления Росреестра по Приморскому краю Наталья Сопова указала на одну из причин, по которой может несколько затянуться сдача новостройки в эксплуатацию:

Наталья Сопова. Фото: Олег БЕЛОВ

- Процесс постановки на кадастровый учет зависит от качества документации. А порой получается, что мы получаем документ, в котором, к примеру, не совпадает число этажей, перепутано расположение дверей. Обязательно проверяйте работу кадастрового инженера, - обратилась она к застройщикам.

Завершая работу семинара, врио вице-губернатора Приморского края Михаил Петров подчеркнул, что сфера долевого строительства должна претерпеть значительные изменения.

- В случае возникновения сложностей, прошу не замалчивать проблемы, обращаться для их решения в администрацию Приморского края, в Инспекцию регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства, - призвал он участников обсуждения. - Вопросы жилищного строительства на особом контроле губернатора, который поставил задачу ежегодно сдавать по 500 тысяч квадратных метров.

А в это время

В Приморье работает Фонд помощи обманутым дольщикам, созданный по поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко. Организация официально зарегистрирована в конце апреля. Главная ее задача - в короткие сроки завершить строительство проблемных объектов на территории края.

Запуск нового механизма, разработанного в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы, позволит в ближайшие два года достроить как минимум семь домов в Артеме и четыре во Владивостоке. Среди них ЖК «Лайф» в районе улицы Лесной, ЖК «Одиссей» на улице 2-я Поселковая, многоквартирные дома на Славянской, 17, Пихтовой, 35 и другие. На эти цели из бюджета Приморского края планируется направить около 800 миллионов рублей.

В настоящее время все объекты проходят экспертизу, которая позволит определить необходимый объем финансирования по каждому долгострою. После этого в рамках открытой конкурсной процедуры будут выбраны новые добросовестные подрядчики. Планируется, что они смогут приступить к работе уже в июне.