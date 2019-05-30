Туристическая отрасль Приморья набирает высоту

В Приморье завершил работу V Тихоокеанский туристский форум. Впервые в программу была включена региональная сессия пятого ВЭФ. Участие в пленарном заседании приняли губернатор Приморья Олег Кожемяко, руководитель Ростуризма Зарина Догузова, мэр Пусана О Го Дон, представители турбизнеса и авиакомпаний. Участники встречи обсудили перспективы организации авиапутешествий и новые возможности для развития международного туризма.

- Мы заинтересованы в стабильном росте авиаперевозок и привлечении новых авиакомпаний в Приморье. По итогам прошлого года международный авиационный поток превысил один миллион человек, а за первые четыре месяца 2019 года вырос на 37 процентов. К 2024 году этот показатель должен достигнуть пяти миллионов человек. Для этого мы направили ходатайство председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву с предложением о реконструкции второй посадочной полосы аэропорта Кневичи. Помимо этого, мы выступаем за позицию открытого неба и присвоения Владивостоку статуса города, ограничения на полеты в который полностью отсутствуют, - заявил глава региона.

«Мост» между Европой и Азией

За минувший год авиакомпании обслужили более 2,6 миллиона пассажиров, которые посетили Приморье или, наоборот, начали из Владивостока свое путешествие по миру. Об этом сообщил врио вице-губернатора Приморского края Константин Богданенко на пленарной сессии V Тихоокеанского туристского форума:

- Для жителей европейских стран Владивосток - это азиатский город. А в глазах граждан государств АТР, напротив, столица Приморского края является европейским мегаполисом. Этим во многом объясняется растущий интерес к нашему региону со стороны восточных соседей.

Это мнение подтвердил мэр города-метрополии Пусан (Республика Корея) господин О Го Дон. Он подчеркнул, что Приморье сегодня на особом месте по популярности у корейских туристов.

О Го Дон. Фото Анастасия КОТЛЯРОВА

- Владивосток мы рассматриваем как город с чрезвычайно развитой культурной составляющей, - сообщил мэр. - Я сам накануне посетил Приморскую сцену Мариинского театра и с удовольствием посмотрел там «Травиату». Несмотря на рабочий день, в зале было большое количество зрителей, в том числе иностранцев. Во-вторых, мы видим во Владивостоке настоящий европейский город с его уникальной архитектурой и характером, для нас это окошко в Европу. И, наконец, Приморье - это регион с богатой природой, которой мы искренне восхищаемся. Со своей стороны сделаю все возможное, чтобы Владивосток увидело как можно больше моих сограждан.

По мнению главы Ростуризма Зарины Догузовой, на Дальнем Востоке перспективно развитие трансграничных маршрутов:

Зарина Догузова. Фото Олег БЕЛОВ.

- Иностранным туристам будут интересны путешествия, во время которых они смогли бы посетить несколько регионов ДФО плюс одна-две страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В Приморье очень профессиональная команда занимается туристической отраслью и результаты впечатляющие. Есть много интересных проектов и Ростуризм будет поддерживать все начинания.

Для повышения туристического потенциала важен безвизовый режим. И глава региона заявил о том, что намерен добиться увеличения безвизового режима в регионы ДФО до 14 дней.

- Мы предлагаем расширить перечень стран, граждане которых могут въехать по такой визе, а также продлить режим электронной визы до 14 дней. Это позволит туристам планировать маршруты сразу в несколько регионов, - сказал Олег Кожемяко.

Конкурентные преимущества края

В ближайшие годы Олег Кожемяко предложил разработать новые туристические маршруты, которые были бы интересны соседям из азиатских стран.

- У Приморья есть большой потенциал, свидетельства которого сейчас хранятся в музеях. Речь идет об истории региона. С VI по IX века здесь существовало Бохайское государство, с X по XII века была эпоха джурдженей. Это интересно нашим соседям, и разработка таких туристических маршрутов даст импульс для развития туризма, - отметил глава региона.

Широкие перспективы открываются также на острове Русском. Здесь планируется развивать туристско-спортивное направление. По словам губернатора, у инвесторов появится возможность строить яхт-клубы, гостиницы и другие привлекательные туристические объекты. Будут предусмотрены механизмы поддержки из регионального бюджета в соответствии с госпрограммой «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы. Проект развития острова Русского будет представлен на Восточном экономическом форуме - 2019. Олег Кожемяко подчеркнул, что при стабильном росте ежегодного турпотока необходимо создавать условия, соответствующие международному уровню.

Конкурентные преимущества Приморья очевидны и для партнера-организатора ТТФ-2019 Changi Airports International. Генеральный менеджер компании Екатерина Теренова считает, что в Приморье есть все для бурного развития бизнес-туризма:

- ДВФУ, порты, морское побережье, уникальная природа и многое другое может привлечь потенциальных инвесторов. А за бизнесменами подтянется и массовый туризм. Для нашей компании огромная честь участвовать в этом развитии в качестве сингапурского инвестора.

Мысль о большем внимании к бизнес-туризму продолжил руководитель подразделения Фонда «Росконгресс» во Владивостоке Максим Яковенко. Он отметил, что масштабные международные мероприятия стимулируют развитие туристической отрасли:

Максим Яковенко. Фото Елена КРАЙНЕВА

- За четыре года с даты проведения первого Восточного экономического форума во Владивостоке значительно вырос уровень сферы гостеприимства. К сожалению, как правило, участники ВЭФ сразу по окончании форума покидают Приморье, а могли бы и задержаться на несколько дней, к примеру, в Хасанском районе. Но пока у нас недостаточно развита инфраструктура на территориях.

«Восточное кольцо России» замкнулось в Приморье

На площадке Тихоокеанского туристского форума состоялось межрегиональное совещание по развитию туристического потенциала регионов Дальнего Востока. Участие в мероприятии приняли руководители профильных департаментов и агентств из Приморского, Хабаровского, Камчатского, Красноярского края, а также из Якутии, Бурятии, Чукотки, Сахалина и Иркутской, Еврейской, Амурской, Магаданской областей.

Проект нового туристического маршрута представил директор департамента туризма Константин Шестаков.

- Мы предлагаем к дальнейшей реализации проект «Восточное кольцо России», который позволит легче и эффективнее продвигать туристские ресурсы и продукты Сибири и Дальнего Востока России, - сообщил он.

Глава ведомства добавил, что на сегодняшний день между губернаторами регионов ДФО подписаны соглашения о сотрудничестве по этому проекту. Разработан и согласован план реализации этого проекта. Сейчас ведется совместная работа над созданием и продвижением этого бренда.

В ходе совещания участники определили координатора проекта в ДФО. Большинством голосов избран Константин Шестаков.

На сегодняшний день «Восточное кольцо» насчитывает семь действующих маршрутов: «Восточное ожерелье», «Восточное кольцо», «Пять стихий», «Тигровый бриллиант», «Легенды Тихого океана», «Огненный тигр» и «Праздник вкуса». Информация о них размещена на сайте Туристско-информационного центра Приморского края (http://tour.primorsky.ru/), также сведения можно получить в самой организации (Владивосток, ул. Семеновская, д. 29 (отель Lotte).

Напомним, Министерство культуры России и Федеральное агентство по туризму подписали план мероприятий по реализации межрегионального туристского проекта «Восточное кольцо России», разработанного департаментом туризма Приморского края совместно с партнерами из 12 дальневосточных и сибирских регионов. Самый масштабный блок работы связан с продвижением туристских услуг Дальневосточного и Сибирского федеральных округов на российском и мировом профильных рынках.