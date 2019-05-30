На Приморье надвигается мощный циклон: то ли еще будет

В прошедшие сутки циклон, который продолжительное время кружит над югом Хабаровского края, обусловил в Приморье преимущественно облачную и дождливую погоду, выпало до 8 миллиметров осадков, сообщает Примпогода.

В дальнейшем циклон продолжит свое движение в северо-восточном направлении, на Хабаровский край, а его фронты будут смещаться над Приморьем, и вызовут дожди различной интенсивности на большей территории. На сухую погоду приморцам можно не рассчитывать. В отдельных районах прогремят грозы.

Но есть и хорошие новости. Например, ночи под прикрытием облачности станут теплее на 2–3 градуса. Днем максимальные температуры останутся в тех же пределах.

Во Владивостоке сегодня погода без существенных изменений. Снова возможен небольшой дождь. Максимальная температура останется на том же уровне. Ночью существенных осадков не ожидается. Минимальная температура останется прежней. А вот завтра во второй половине дня ожидается дождь, который к вечеру будет усиливаться. Не исключено, что прогремит гроза и не одна.

На этой неделе из-за циклона в Приморье произошли массовые отключения электричества. Порывы ветра, достигавшие 25 метров в секунду, привели к множеству аварий на линиях электропередачи, без света остались больше пяти тыс. человек