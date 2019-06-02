Мама где-то рядом: любопытная полосатая семейка встретилась автомобилистам в Приморье

Трех молодых тигров удалось запечатлеть на видео автомобилистам, проезжающим по дороге Лазовского района Приморья. Полосатые хищники, по всей вероятности, отставшие от мамы, как и многие дети, проявили любопытство, забыв при этом о собственной безопасности. При встрече с людьми, неопытные дикие кошки не спешили покинуть проезжую часть, с интересом рассматривая автомобиль.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/712369" frameborder="0"></iframe> Любопытные тигры вышли на дорогу в Приморье.Видео: Центр «Амурский тигр»

Фраза – «У вас там, в Приморье, наверное, тигры по дорогам гуляют», ставшая уже крылатой, в этот раз отлично описывает ситуацию, произошедшую накануне. Трое тигрят-подростков, вышли на участок дороги в районе Сергеевского перевела, и явно не торопились уходить. Инстинкт самосохранения сработал лишь у одного полосатого, остальные же хищники грациозно продефилировали, глядя на встречную машину.

– Я вот с глупости людской всегда поражаюсь. Неужели трудно на клаксон нажать? Один полюбовался, второй, третий, покормили, не дай бог, и они перестанут бояться человека. И это дело лишь времени, когда пуля браконьера их настигнет. Они не должны выходить к человеку! Люди, берегите животных, – отметил один из пользователей социальных сетей.

С мнением парня из Уссурийска, оказались согласны многие. Более того, тигрятами уже заинтересовались специалисты Охотнадзора, которые в ближайшее время посетят местность, чтобы удостовериться в безопасности хищников.

Видео, набирающее популярность в Интернете, прокомментировали и специалисты центра «Амурский тигр». По словам опытных работников, хорошо знакомых с повадками хищников, судя по упитанному виду, мама тигрят, скорее всего где-то неподалеку. Малышам меньше года.

– Люди в машине поступили правильно, дав тиграм перейти дорогу и продолжив движение,– констатировали эксперты.

Специалисты напоминают, что жителям края стоит проявлять осторожность при встрече с дикими животными. Не нужно приближаться, или пытаться покормить хищников, последствия могут быть непредсказуемыми.