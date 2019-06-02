Дождь прошел, плиты убрали, а оградить забыли: приморцы шокированы работой коммунальщиков

Жильцы печально известного дома №11 на Ладыгина во Владивостоке, который прославился на всю Россию после обрушения подпорной стены, негодуют. По словам местных жителей, как только представители коммунальных служб убрали плиты, след техники и рабочих исчез. При этом аварийный участок даже не оградили.

Непосредственную угрозу жизни и здоровью окружающих, по мнению приморцев, представляет полуразрушенная конструкция, которую почему-то даже не обезопасили. Местные жители опасаются, что рано или поздно вниз могут спикировать дети, играющие неподалеку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/712374" frameborder="0"></iframe> Жители Владивостока жалуются на работу коммунальщиков.Видео: dps_vdk

«КП»-Владивосток» подробно писала о коммунальной аварии, случившейся во дворе многоэтажки вечером 27 мая. Под завалами тогда оказались погребены сразу несколько авто, к счастью обошлось без человеческих жертв. На место происшествия в срочном порядке приехали представители экстренных служб и городской администрации. Мэрия города пообещала возместить убытки владельцев машин, большинство из которых даже не подлежит восстановлению. Однако, стоило шумихе поутихнуть, двор постепенно опустел. При этом аварийный участок остался без ограждения и каких-либо предупреждающих знаков. О сроках начала восстановительных работ администрации пока не сообщила, а они, как показывает практика, могут изрядно затянуться.Сейчас специалисты ведомства готовят документы для аукциона по поиску подрядчика.

Восстановления подпорной стены почти год ждут жильцы дома №4 на Ватутина. «Комсомолка» в очередной раз связалась с людьми, оказавшимися заложниками ситуации из-за разборок городской администрации и нерадивого подрядчика. Котлован, вырытый на месте детской площадки, превративший двор в полигон военных действий, до сих пор не зарыт. Более того, после обращения редакции и жильцов в мэрию города, сотрудники которой обещали разобраться хотя бы с ограждением, на месте раскопок его так и не появилось.

Раньше здесь была детская площадкаФото: Милана СОКОЛ

– Несколько дней повисела сигнальная ленточка, которую успешно сорвало ветром, этим и закончилось. Ну и за шины спасибо, почти забор, – отшучиваются жильцы.

Ленту сдуло ветром спустя пару днейФото: Милана СОКОЛ

Люди уже неоднократно обращались в различные инстанции, однако вопрос не сдвинулся с мертвой точки. Ремонт подпорной стены начнется лишь после проведения соответствующего конкурса, наличия необходимой суммы и присутствия порядочного подрядчика. В общем, звезды еще не сошлись.

Стоит отметить, что подпорные стены, призванные защищать жителей Владивостока от камней и сползания грунта, стали небезопасны во многих районах города. Сразу же после падения конструкции на Ладыгина, бетонные блоки сползи на припаркованные машины в районе улицы Валентины Терешковой. О возможном падении плит подпорной стены сообщают в социальных сетях и жители Спиридонова, 42. При этом взволнованные горожане также обеспокоены тем, что могут пострадать дети. По словам очевидцев, под накренившейся пятиметровой конструкцией расположена площадка.

Плиты на Спиридонова опасно накренились.Фото:инстаграм-паблик dpskontrol¬_125rus

Согласно официальным данным, работы по восстановлению подпорных стен во Владивостоке сейчас проходят на Адмирала Кузнецова,70, во дворе дома №3 на Черняховского и на Героев Тихоокенцев, 24а. Объявлен конкурс на ремонт еще 14 сооружений в разных районах города. Однако пока одни объекты ремонтируются, другие приходят в негодность. А жителям близлежащих домов остается только терпеливо ждать ремонта и надеяться на чудо.

Такие подпорные стены во многих дворах Владивостока. Фото: инстаграм-паблик dpskontrol¬_125rus

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