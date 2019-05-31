Как у соседей: пять миллиардов рублей выделят на строительство арендного жилья в Приморье

Бюджет Приморского края прошел уже третью корректировку, на этот раз изменения потребовалось внести из-за значительно возросших доходов. Вместе с тем увеличился и дефицит региональной казны до предельных 19,7 миллиарда рублей. В большей степени этому поспособствовала программа строительства арендного жилья для молодых специалистов и бюджетников. По аналогии с теми, что действуют на Сахалине и в Амурской области.

В Приморье острая нехватка специалистов бюджетной сферы. Только по учителям дефицит составляет 862 человека, а больницы региона обеспечены врачами лишь на 32 процента. Одной из мер привлечения кадров станет строительство арендного жилья, на его возведение в бюджете края зарезервировано пять миллиардов.

В чем суть? Жилье в своего рода доходных домах будет сдаваться специалистам в аренду в двое ниже рыночной стоимости. Компенсировать съем жилплощади будет бюджетное учреждение, в котором человек трудоустроен.

- Программа будет работать по всему Приморскому краю. Получено уже порядка 15 заявок на строительство арендного жилья практически от всех городов и половины районных центров региона. Владивосток подал заявку на возведение нескольких сот таких квартир, - рассказал в эфире радио «КП-Приморье» Владимир Беспалов, депутат Законодательного собрания Приморского края.

Он также отметил, что при необходимости в арендных домах до 20-25 процентов квартир будет выделяться детям-сиротам.

Аналогичные программы нынешний глава Приморья инициировал на Сахалине и в Амурской области, во время своего губернаторства. Депутаты парламента учли положительный опыт других регионов и поддержали законопроект в трех чтениях.