«БКС Брокер» начал использовать сервис онлайн-регистрации на бирже

Вся процедура оформления регистрации занимает считанные минуты, после чего можно сразу же переходить к торгам на фондовом и валютном рынках.

Игорь Пимонов, начальник управления интернет-трейдинга на российских рынках «БКС Брокер»: «Развитие цифровых ресурсов является одним из приоритетных трендов в индустрии инвестиций. Мы делаем все, чтобы предоставлять клиентам качественный сервис и максимально экономить их время. С развитием онлайн-сервисов вкладывать деньги удобнее, понятнее и проще.

ООО «Компания БКС» уделяет приоритетное внимание онлайн-сервисам, в настоящее время среди доступных инструментов с удобным интерфейсом онлайн-системы значатся – дистанционное открытие брокерского счета и ИИС, инвестиционный онлайн-портфель, управление операциями на бирже и многое другое.

Напомним, Финансовая группа БКС – лидер по оборотам на фондовом рынке в режиме основных торгов Т+.