2019-05-31T13:19:46+03:00
Экономика

«БКС Брокер» начал использовать сервис онлайн-регистрации на бирже

Теперь пользователи компании-брокера могут открыть счет и пройти регистрацию Московской Бирже без личного присутствия в офисе – с помощью новейшей технологии API. Компания БКС вошла в число первых пяти компаний на российском рынке, кто начал ее использова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вся процедура оформления регистрации занимает считанные минуты, после чего можно сразу же переходить к торгам на фондовом и валютном рынках.

Игорь Пимонов, начальник управления интернет-трейдинга на российских рынках «БКС Брокер»: «Развитие цифровых ресурсов является одним из приоритетных трендов в индустрии инвестиций. Мы делаем все, чтобы предоставлять клиентам качественный сервис и максимально экономить их время. С развитием онлайн-сервисов вкладывать деньги удобнее, понятнее и проще.

ООО «Компания БКС» уделяет приоритетное внимание онлайн-сервисам, в настоящее время среди доступных инструментов с удобным интерфейсом онлайн-системы значатся – дистанционное открытие брокерского счета и ИИС, инвестиционный онлайн-портфель, управление операциями на бирже и многое другое.

Напомним, Финансовая группа БКС – лидер по оборотам на фондовом рынке в режиме основных торгов Т+.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Евгений Машаров: «Возможности внебиржевого финансового рынка должны быть открыты большинству россиян»
Для торговли на рынке форекс необходим трезвый расчёт, понимание закономерностей рынка валют, постоянное погружение в ленту новостей финансово-экономической тематики
Новости 24
Путин официально присвоил аэропорту Владивостока имя Арсеньева
Боевой корабль из Японии придет в порт Владивостока
В Приморье разрешили купание на шести пляжах
Пожарная охрана АО «Восточный Порт» прошла аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ
Пострадавшего в ДТП китайского туриста выписали из больницы в Уссурийске
Кошки и девушки Владивостока: на спортивной набережной открылась фотовыставка «Поколение М: Live»
Приморский богатырь бросил вызов сельскохозяйственной технике, чтобы установить новый мировой рекорд
У Приморья будет свое правительство
Жителю Приморья вернули его похищенный автомобиль
В Приморье ужесточат контроль за сроками устранения коммунальных аварий
Шестым вице-мэром Владивостока стал сын первого градоначальника Виктора Черепкова
Погода во Владивостоке на 31 мая 2019 года: днем до +19, возможен небольшой дождь
Глобальный ремонт улиц Владивостока сезона-2019 начался с Тихой
Добросовестные клиенты «Дальневосточной энергетической компании» получили награды