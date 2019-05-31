Скандал с приморскими чирлидерами, пропустившими Сочи из-за Sky Travel, обернулся уголовным делом

Следователи все же возбудили уголовное дело по факту крушения "туристической" пирамиды в Приморье под названием Sky Travel, из-за которой сотни людей в регионе и за его пределами остались без билетов и денег. В одной только федерации чирлидинга Приморья, юные спортсмены которой остались без долгожданной поездки на соревнования в Сочи, пострадавших оказалось 83 человека, они отдали недобросовестным турагентам за билеты 2,28 миллиона рублей.

На самом деле пострадавших гораздо больше. Услугами фирмы Sky Travel, которая, как оказалось, и не турфирма вовсе, пользовались многие руководители детских спортивных, танцевальных, творческих кружков и команд. Деньги отдавали за несколько месяцев до предполагаемых дат отлета под честное слово. Шли на это, потому что стоять в очередях за субсидируемыми билетами - та еще морока. Одно дело купить льготный билет своему ребенку, когда собираешься в отпуск, а другое - обеспечить сразу группу детей.

Сотрудники Sky Travel именно этим и подкупали: они обещали караулить льготные билеты и выкупать их по мере поступления. И поначалу так и делали. Все шло успешно, и лже-турфирма за недолгий срок существования заслужила хорошую репутацию. Деньги им переводили на личные счета сотрудников и их родственников без каких-либо договоров. Однако в апреле эта схема сдала сбой - билеты чирлидеры так и не получили, поездка на соревнования в Сочи оказалась сорвана.

Чирлидеры были первыми. Но кроме них на соревнования не улетели и танцоры из коллективов "Дерево" и "Алиса", и юные хоккеисты клуба "Полюс". Сотни пострадавших. Еще больше тех, чьи даты вылета еще не наступили, но билетов на руках так и нет. В авиакомпаниях подтверждают - их никто и не бронировал. Так что люди ждут формального "неисполнения услуги" и идут в полицию писать заявления.

Первые заявления в полицию появились еще в апреле - начале мая. Следователи на встрече с клиентами Sky Travel заявили - пишите все как было, соберем все заявления и разберемся, есть ли тут состав преступления. Сотрудников фирмы Sky Travel при этом никто и не думал задерживать или арестовывать, описывать имущество и искать, куда они дели собранные деньги.

Собственно, ООО "Скай Тревел" учредили в ноябре 2018 года Юлия Терещенко, Татьяна Страмилова и Виталий Беляев. Большинство пострадавших «деловые вопросы» решали с Анной – супругой Виталия. Продолжали решать и после того, как пирамида начала рушиться. Сначала они пытались успокаивать людей - деньги найдем, билеты выпишем, только не в ближайшие две недели. Принимали в своем офисе заявления от пострадавших, собачились с самыми настырными, а потом и друг с другом.

Постепенно стало понятно, что денег у девушек нет, и даже самые оптимисты уже не верят в возврат. Наконец, слово сказала полиция.

- По нашему делу сегодня позвонили и сказали, что уголовное дело возбуждено. Статью не уточнила, но мы писали на мошенничество в особо крупных размерах, - сказала 31 мая корреспонденту "КП-Владивосток" глава федерации чирлидинга Приморского края Алена Орлова.

Кроме нее и другие пострадавшие подтвердили, что дело возбуждено - следователи обзванивают заявителей.

Кроме детских групп жертвами Sky Travel стало огромное количество частных лиц, покупавших через фирму билеты в отпуск. Кто-то уже купил новые билеты, кто-то отказался от идеи куда-то полететь из-за значительных сумм ущерба. Слетают брони в гостиницах, рушатся все планы. Были и такие, кто застал крах пирамиды уже за границей - обратный путь тоже пришлось оплачивать повторно.

По информации "КП", великие комбинаторы из Sky Travel в настоящее время все еще на свободе и даже, как говорят, продолжают принимать заявки на билеты.

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