Приморский силач Иван Савкин стал первым человеком в мире, сдвинувшим сельскохозяйственный комбайн

Приморский рекордсмен Иван Савкин снова удивил весь мир. Он стал первым человеком, кто смог протащить сельскохозяйственный комбайн.

По словам экспертов, протащить такую сельскохозяйственную технику достаточно сложно. Всему виной установленные широкие колеса низкого давления и крупный протектор. Это сочетание создает трудности при перекатывании самого колеса. Сложности добавляют и гидромоторы, установленные на комбайне, которые также оказывают сопротивление. Во всем мире бросить вызов подобной технике осмелились лишь единицы.

Иван Савкин установил очередной рекорд, протащив сельскохозяйственный комбайн.

Понаблюдать за очередным рекордом приморского силача собрались приглашенные гости, представители администрации и жители села Покровка, а именно здесь Иван Савкин и намеревался сдвинуть огромный комбайн весом 12 800 килограмм.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/712243" frameborder="0"></iframe> Иван Савкин установил очередной рекорд, протащив сельскохозяйственный комбайн..

Как отмечает сам Иван, изначально постановка комбайна была немного неправильной, из-за чего первые пол-метра пришлось тянуть комбайн под углом, что также осложняло его задачу. Несмотря на эти и другие сложности, рекорд удалось взять с первой попытки. Приложив титанические усилия, Иван Савкин протащил сельскохозяйственный комбайн на 3 метра и 80 сантиметров.

Иван Савкин установил очередной рекорд, протащив сельскохозяйственный комбайн.

Ранее Иван уже неоднократно доказывал, что ему под силу невозможное. Так, 2 мая силе русского богатыря покорился теплоход-контейнеровоз, водоизмещением около 16000 тонн и весом 11300 тонн. А уже 9 мая приморский силач весьма неординарно решил поздравить россиян, сдвинув 18-ти тонный трактор на центральной площади в селе Пакровка. Во время международного автосалона VIAS-2019 человек-гора установил очередной рекорд, протащив на два метра вперед грузовик массой 18,6 тонн.

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